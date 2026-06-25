Health Tips: స్నాక్స్గా పచ్చి మొలకలు తింటున్నారా.? వివరాలు ఇవిగో
Health Tips: పచ్చి మొలకలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. కానీ వాటిని సాయంత్రం స్నాక్స్గా లేదా రాత్రి డిన్నర్లో తింటున్నారా? అయితే మీరు అనారోగ్యం పాలైనట్లే!
Health Tips: పచ్చి మొలకలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి. కానీ వాటిని సాయంత్రం స్నాక్స్గా లేదా రాత్రి డిన్నర్లో తింటున్నారా? అయితే మీరు అనారోగ్యం పాలైనట్లే!
ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, శరీరానికి సరిపడా ప్రోటీన్ అందాలని చాలామంది రోజూ మొలకలు తింటుంటారు. పెసలు, శనగలు లాంటి గింజలను నీటిలో నానబెట్టి పచ్చి మొలకలుగా తినడం మంచి అలవాటుగా మార్చుకుంటారు. అయితే కొంతమంది ఉదయం సమయం లేక సాయంత్రం స్నాక్స్ రూపంలో లేదా రాత్రి డిన్నర్లో ఈ పచ్చి మొలకలను ఎక్కువగా ఆరగిస్తుంటారు. కానీ ఇలా సాయంత్రం వేళల్లో పచ్చి మొలకలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదని వైద్య నిపుణులు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు.
సాధారణంగా ఉదయంతో పోలిస్తే సాయంత్రం, రాత్రి సమయాల్లో మన శరీరంలో జీర్ణశక్తి సామర్థ్యం బాగా తగ్గిపోతుంది. ఆ సమయంలో ఇలాంటి పచ్చి మొలకలు తింటే అవి త్వరగా అరగవు. దీనివల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ తదితర జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వెంటనే వస్తాయి. అంతేకాకుండా రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపట్టక తీవ్రమైన నిద్రలేమి సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు స్పష్టంగా వివరిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా పచ్చి మొలకలలో హానికరమైన బ్యాక్టీరియా చేరే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని అలాగే పచ్చిగా తినడం వల్ల ఆ బ్యాక్టీరియా నేరుగా పొట్టలోకి చేరి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీస్తుంది. అందుకే మొలకలను ఎప్పుడూ ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్లో మాత్రమే తినాలి. ఒకవేళ సాయంత్రం వేళల్లో కచ్చితంగా తినాలనిపిస్తే వాటిని వేడి నీటిలో కాసేపు ఉడికించి తీసుకోవాలి. ఆవిరిపై తేలికగా ఉడికించిన మొలకలు తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో శ్రేయస్కరం అని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.