Health Tips: ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను పదేపదే వాడుతున్నారా? అయితే మీకు ప్రాణగండం పొంచి ఉన్నట్లే!
Health Tips: మనం నిత్యం వాడే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లను పదేపదే ఉపయోగించడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో హానికరం. వీటిని మళ్లీ మళ్లీ వాడటం వల్ల శరీరంలో చేరే బ్యాక్టీరియా, ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు ఎలాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు దారితీస్తాయో తెలుసుకుందాం.
Health Tips: మన దైనందిన జీవితంలో ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడైనా, ఆఫీసులకు వెళ్లేటప్పుడైనా నీటి కోసం ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను వాడటం చాలా సాధారణం అయిపోయింది. ముఖ్యంగా మార్కెట్లో లభించే ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిళ్లను కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత కూడా వాటిని పారేయకుండా ఇంట్లోనో, బైక్లకో పెట్టుకుని పదేపదే వాడుతుంటారు. పైకి ఎంతో సులభంగా, పొదుపుగా అనిపించే ఈ అలవాటు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతటి పెద్ద ముప్పో చాలామందికి తెలియదు. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను మళ్లీ మళ్లీ ఉపయోగించడం అస్సలు మంచిది కాదని వైద్యులు గట్టిగా సూచిస్తున్నారు.
ఈ రకమైన బాటిళ్లను పదేపదే వాడటం వల్ల వచ్చే ప్రధాన సమస్య ఏమిటంటే, వాటిని లోపలి భాగం వరకు పూర్తిగా శుభ్రం చేయడం చాలా కష్టం. దీనివల్ల ఆ బాటిళ్లలో సూక్ష్మజీవులు, హానికరమైన బ్యాక్టీరియా చేరి త్వరగా వృద్ధి చెందుతాయి. ఆ నీటిని తాగినప్పుడు అవి నేరుగా మన శరీరంలోకి ప్రవేశించి అనేక రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు, జీర్ణక్రియ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఈ బాటిళ్ల తయారీలో ఉపయోగించిన ప్లాస్టిక్ రసాయనాలు ఎండ లేదా వేడి వాతావరణం తగిలినప్పుడు చాలా సులభంగా కరిగి నీటిలో కలిసిపోతాయి.
ఈ విధంగా నీటిలో కరిగిన విషపూరిత రసాయనాలు మన శరీరంలో చేరడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత, క్యాన్సర్ వంటి అత్యంత భయంకరమైన, ప్రాణాంతకమైన జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటీవల సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ను పదేపదే రీయూజ్ చేయడం వల్ల ఒక యువతి ప్రాణాలకే ముప్పు ఏర్పడిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్లాస్టిక్ విషపూరిత స్వభావం మన అంతర్గత అవయవాలను ఎంతలా దెబ్బతీస్తుందో చెప్పడానికి ఇదొక స్పష్టమైన ఉదాహరణ.
అందుకే, సమాజంలో ఎవరినో చూసి కాకుండా మీ సొంత, మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని వెంటనే తగ్గించండి. ఒకసారి వాడి పారేసే బాటిళ్లను పొరపాటున కూడా ఇంట్లో తిరిగి వాడకండి. వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా నాణ్యమైన రాగి, స్టీల్ లేదా గాజు బాటిళ్లను ఉపయోగించడం ఎంతో సురక్షితమైన మార్గం. మన జీవనశైలిలో చేసుకునే ఇటువంటి చిన్నపాటి మార్పులు మనల్ని దీర్ఘకాలిక రోగాల బారిన పడకుండా కాపాడుతాయి.