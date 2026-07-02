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Vinukonda: వినుకొండలో ‘వీబీజీ రాంజీ’ ప్రారంభం గడ్డపార పట్టిన ఎమ్మెల్యే జీవీ

Vinukonda: పేరూరుపాడులో వీబీజీ రాంజీ పథకాన్ని ప్రారంభించిన చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు. ఉపాధి కూలీలతో కలిసి గడ్డపార పట్టి మట్టి తవ్విన ఎమ్మెల్యే.

KAREEMULLA, VINUKONDA
Published on: 2 July 2026 7:10 PM IST
Vinukonda
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Vinukonda: వినుకొండలో ‘వీబీజీ రాంజీ’ ప్రారంభం గడ్డపార పట్టిన ఎమ్మెల్యే జీవీ

వినుకొండ: వినుకొండ నియోజకవర్గం బొల్లాపల్లి మండలం పేరూరుపాడు గ్రామంలో నిర్వహించిన 'వికసిత్ భారత్ గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అజీవికా మిషన్' (VBG RAMG) కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్, ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గంలో జరిగిన ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని గ్రామస్తులతో కలిసి ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్ ద్వారా వీక్షించారు. అనంతరం పేరూరుపాడులో VBG RAMG పథకాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు.

పథక ప్రారంభానంతరం అక్కడ కొనసాగుతున్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పనులను పరిశీలించిన జీవీ ఆంజనేయులు, కూలీలతో కలిసి పనిలో పాల్గొన్నారు. చేతికి గడ్డపార పట్టుకుని మట్టిని తవ్వుతూ శ్రమించి ఉపాధి కూలీలతో మమేకమయ్యారు. ప్రజాప్రతినిధి తమతో కలిసి పని చేయడం పట్ల కూలీలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, గ్రామస్థులు, ఉపాధి హామీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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KAREEMULLA, VINUKONDA

KAREEMULLA, VINUKONDA

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