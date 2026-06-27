Vinukonda: వినుకొండలో పొలిటికల్ హీట్.. మక్కెన ఆరోపణలపై బొల్లా ఫైర్!
Vinukonda: వినుకొండలో వైసిపి, టిడిపి మధ్య పీక్స్కు చేరిన పొలిటికల్ వార్.
వినుకొండ: ఇటీవల వినుకొండ పట్టణంలో అధికార పార్టీ టీడీపీ , ప్రతిపక్ష వైసిపి నాయకుల మధ్య రాజకీయ వేడి కొనసాగుతోంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు అరెస్టు అనంతరం ఇరు పార్టీల నేతలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు, విమర్శలు చేసుకుంటూ మాటల యుద్ధానికి తెరలేపారు.
ఈ నేపథ్యంలో జిడీసీసీ చైర్మన్ మక్కెన మల్లికార్జునరావు మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిపై పలు ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు వినుకొండలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు.
తనకు కేవలం రెండు ఎకరాల భూమి మాత్రమే ఉందని, అక్రమంగా దోపిడీ చేసి ఆస్తులు సంపాదించానన్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవమని స్పష్టం చేశారు. రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగంగానే తనపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
అంతేకాకుండా, తన అరెస్టు గురించి రాజకీయాలు చేయడం, తనను ఇబ్బందులకు గురిచేయడం గురించి ఆలోచించే బదులు, వినుకొండ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని అధికార పార్టీ నాయకులకు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు హితవు పలికారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు వినుకొండ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.