Vinukonda: వినుకొండ ఎస్బీఐ ఆధ్వర్యంలో మెగా రుణ మేళా
Vinukonda: వినుకొండలో ఎస్బీఐ మెగా రుణ మేళా. ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరు. రుణాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని లబ్ధిదారులకు సూచన.
వినుకొండ: వినుకొండ పట్టణంలోని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ కార్యాలయంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ఆధ్వర్యంలో మెగా రుణ మేళా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, బ్యాంకులు అందిస్తున్న వివిధ రుణ పథకాలను అర్హులైన లబ్ధిదారులు సద్వినియోగం చేసుకుని స్వయం ఉపాధి, వ్యాపారాలు, ఇతర ఆదాయ వనరులను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో పాటు బ్యాంకుల ఆర్థిక సహకారాన్ని కూడా ప్రజలు వినియోగించుకోవడం ద్వారా ఆర్థికంగా మరింత బలోపేతం కావచ్చని తెలిపారు.
రుణాల మంజూరులో ఎస్బీఐ అధికారులు చొరవ చూపుతూ లబ్ధిదారులకు వేగంగా సేవలు అందించడం అభినందనీయమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మెగా రుణ మేళా ద్వారా అనేక మంది అర్హులకు ఆర్థిక సహాయం అందే అవకాశం కలుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ఎస్బీఐ అధికారులు, బ్యాంకు సిబ్బంది, నాయకులు,లబ్ధిదారులు పాల్గొన్నారు.