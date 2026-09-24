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Vinukonda: వినుకొండలో యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలి: చీఫ్ విప్ జీవీ

Vinukonda: వాయుగుండం ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో వినుకొండ నియోజకవర్గ అధికారులతో చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

KAREEMULLA, VINUKONDA
Published on: 24 Sept 2026 5:19 PM IST
Vinukonda
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Vinukonda: వినుకొండలో యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలి: చీఫ్ విప్ జీవీ

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Vinukonda: వాయుగుండం ప్రభావంతో వినుకొండ నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్, వినుకొండ ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు ఆదేశించారు. వర్షాల పరిస్థితి, విద్యుత్ సరఫరా, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీటి పరిస్థితిపై వివిధ శాఖల అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి ముందస్తు చర్యలపై సమీక్షించారు.

భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలుల కారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు, లైన్లు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని జీవీ సూచించారు. ఎక్కడైనా విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిని రంగంలోకి దించి సాధ్యమైనంత త్వరగా సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు సిబ్బంది, వాహనాలు, పరికరాలు, మరమ్మతు సామగ్రిని సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు.

మున్సిపల్ అధికారులు ప్రధాన డ్రైనేజీలు, కాలువలు, కల్వర్టులు, లోతట్టు ప్రాంతాలను పరిశీలించి వర్షపు నీరు సాఫీగా వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. డ్రైనేజీల్లో పేరుకుపోయిన చెత్త, మట్టిని తొలగించాలని, నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో అవసరమైతే మోటార్లతో వెంటనే తొలగించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు.

రెవెన్యూ, పోలీస్, పంచాయతీరాజ్ తదితర శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని జీవీ సూచించారు. ప్రజల నుంచి వచ్చే అత్యవసర ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందించేలా ప్రత్యేక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు.

విద్యుత్ తీగలు తెగిపడటం, స్తంభాలు పడిపోవడం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటే ప్రజలు వాటికి దూరంగా ఉండేలా అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.వర్షాలు తగ్గే వరకు అధికారులు, సిబ్బంది 24 గంటలు అప్రమత్తంగా ఉండి ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని జీవీ ఆదేశించారు.

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KAREEMULLA, VINUKONDA

KAREEMULLA, VINUKONDA

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