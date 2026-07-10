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Vetapalem: వేటపాలెం సేవాశ్రమంలో సరికొత్త స్టడీ టేబుల్స్ ప్రారంభం!

Vetapalem: స్వామి దయానంద సేవాశ్రమం విద్యార్థులకు ట్రస్టీ గొల్లపూడి ఆకాష్ సౌజన్యంతో వినూత్న స్టడీ టేబుల్స్ ఏర్పాటు.

KaleshaVali (Bhasha), Chirala
Published on: 10 July 2026 4:16 PM IST
Vetapalem
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Vetapalem: వేటపాలెం సేవాశ్రమంలో సరికొత్త స్టడీ టేబుల్స్ ప్రారంభం!

Vetapalem: వేటపాలెం లో గల జీవికేసి స్వామి దయానంద సేవాశ్రమం నందు గల విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఆశ్రమ ట్రస్టీ గొల్లపూడి ఆకాష్ వినూత్నమైనటువంటి స్టడీ టేబుల్స్ అందజేసినారు. ముఖ్యఅతిథిగా పట్టభద్రుల సంఘం అధ్యక్షులు ప్రత్తి వెంకట సుబ్బారావు స్టడీ టేబుల్స్ ని ప్రారంభించినారు. తదుపరి సంఘం ద్వారా ఆశ్రమ విద్యార్థులకు రాత పుస్తకములు మరియు హెల్త్ రికార్డు పుస్తకములు విద్యార్థులకు అందజేయడం జరిగింది.

వెంకట సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ ఆశ్రమాన్ని నిర్మించి, స్వామి దయానంద ఆశ్రమానికి ఇవ్వటమే గాక, యిక్కడ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క స్థితిగతులు, వారికి కావలసినటువంటి వసతులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ అవకాశం ఉన్నంత మేరకు వారికి కల్పించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అని అన్నారు .అదేవిధంగా పట్టణ ప్రాంతాలలో ఉండేటటువంటి వసతులను ఈ సేవాశ్రమం నందు కూడా విద్యార్థులకు వినూత్నంగా స్టడీ టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేసి, ఒకరికి ఒకరికి డిస్టబెన్స్ లేకుండా చదువుకునే విధంగా, రాసుకునే విధంగా స్టడీ టేబుల్స్ ఏర్పాటు చేసినారు.

దీనివల్ల వారికి ఏకాగ్రత, స్టడీ మెటీరియల్ ని కీప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.కేర్ టేకేర్ విద్యార్థులను పరిశీలించుటకు వీలుగా ఉంటున్నది. వారాంతపు పరీక్షలు నిర్వహణ కు సౌకర్యం గా ఉండును అని అన్నారు. సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆరు లాంగ్ నోట్ బుక్స్ ను పంపిణీ చేయడం జరిగినది. కార్యక్రమంలో సంఘం సభ్యులు కావూరి కిరణ్ కుమార్,పందిళ్ళపల్లి జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీమన్నారాయణ, సేవక్ సుబ్రహ్మణ్యం, లక్ష్మి, కృష్ణ, బెంజిమెన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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KaleshaVali (Bhasha), Chirala

KaleshaVali (Bhasha), Chirala

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