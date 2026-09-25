Chodavaram: చోడవరం ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో 'యువత భవితకు భరోసా' కార్యక్రమం!
Chodavaram: ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం చోడవరంలోని ఆర్వీఆర్ అండ్ జెసీ కళాశాలలో జరిగిన 'యువత భవితకు భరోసా' కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ పాల్గొని దిశానిర్దేశం చేశారు.
Chodavaram: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న 'యువత భవితకు భరోసా' కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గంలోని చోడవరంలో గల RVR&JC ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రామీణ అభివృద్ధి, కమ్యూనికేషన్స్ శాఖ కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ స్థానిక MLA బి. రామాంజనేయులు తో కలిసి శుక్రవారం పాల్గొన్నారు.
పెమ్మసాని కామెంట్స్ భారత దేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు ఎన్నో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలాంటి ప్రపంచంలో విద్యార్థులు ఎల్లప్పుడూ వివేకంగా, ముక్కుసూటిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. తమకు కావాల్సిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు.అలాంటి విద్యార్థులకు బంగారు భవిష్యత్తును అందించాలని నారా చంద్రబాబునాయుడు , నారా లోకేష్ , కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ , మేము అందరం ఎల్లప్పుడు కృషి చేస్తూ ఉంటాము.
ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ గాని రోబోటిక్స్ వంటి ఎన్నో అధునాతన కోర్సులు విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొస్తున్నాయి. అయితే ఈ కోర్సులతో ఎన్నో తెలియని ఇబ్బందులు, అర్థంకాని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఉంటే చాలు ఏదో ఒక కంపెనీలో ఒక ఉద్యోగం కచ్చితంగా దొరికేది.
కానీ రాబోయే రోజుల్లో కేవలం ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఒకటే సరిపోదు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అదనపు కోర్సులను జత చేసుకోవాలి అనేది విద్యార్థులు ఇప్పటినుంచే సిద్ధం కావాలి. ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టును సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ సబ్జెక్టులో డెప్త్ కు వెళ్ళండి. క్లౌడ్, డేటా అనలిటిక్స్, రోబోటిక్స్ గానీ ఏదైనా సరే రోజుకు కనీసం రెండు గంటలు ప్రయత్నిస్తే, రాబోయే రోజుల్లో మీరే ఒక expert అవుతారు.
ఒకప్పుడు విద్యార్థులు ఎప్పుడూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూసి భయపడొద్దు, వెనకడుగు వేయొద్దు. ఒకప్పుడు యాంకర్ ప్రిన్యూర్ గా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే కనీసం 50 మంది అయినా కావాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇవాళ ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఆర్టిఫిషల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై నాలెడ్జి ఉంటే చాలు.
ఇవాళ అమెరికాలో ఐటి ప్రపంచంలో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఎందరో విద్యార్థుల జీవితాలకు బీజం వేసింది నారా చంద్రబాబునాయుడు గారే. ఇవాళ విద్యార్థులకు ఏదైనా కోర్సు గురించి తెలుసుకోవాలంటే యూట్యూబ్ లో ఎన్నో వీడియోలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఉద్యోగంలో చేరి పనిచేస్తే ఎలా పనిచేస్తారో.. ఈ రోజు నుంచే అలా కష్టపడితే నిజంగా ఉద్యోగం కావలసి వచ్చిన రోజు కచ్చితంగా మీకు ఒక ఉద్యోగం సిద్ధంగా ఉంటుంది.
తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చే దిద్దడం ఎంత బాధ్యతగా తీసుకుంటారో.. చంద్రబాబు నాయుడు కూడా విద్యార్థులు నిరుద్యోగుల బాధ్యతను అలాగే భుజానికి ఎత్తుకున్నారు. ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో విషయాలను అనవసరంగా విద్యార్థులకు జొప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గతంలో వైసిపి ప్రభుత్వం ఎలా అందరినీ మభ్యపెట్టి దొంగ చాటుగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. కానీ నేడు డీఎస్సీ పై 16 వేల ఉద్యోగాలను పారదర్శకంగా ఇస్తే దానిపై వైసిపి నాయకులు బురద చల్లుతున్నారు.
డీఎస్సీలో ఏదైనా తప్పు జరిగుంటే వాటి వివరాలు ఇవ్వండి బహిరంగ చర్చకు రండి, నిజంగా తప్పు జరిగి ఉంటే, సరిదిద్దే బాధ్యత మా చేతుల్లో ఉంది. ఈరోజు మన సమాజంలో ప్రజలకు మేలు చేయగలిగే, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించగలిగే నాయకులు ఒకరిద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు అలాంటి నాయకులను మనం దూరం చేసుకుంటే ఊహించలేని ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
ఆ ఒకరిద్దరు నాయకులు ఎవరు అనేది విద్యార్థులకు బాగా తెలిసిన విషయమే. ఎవరో ఏదో చెప్పారని కాకుండా నిజానిజాలను ప్రతి ఒక్కరు బేరీజు వేసుకొని ఆలోచించాలి. బూర్ల రామాంజనేయులు కామెంట్స్ ఒక కళాశాలను నిర్వహించడం అంటే కత్తి మీద సాము వంటిది.
అలాంటి విద్యా వ్యవస్థను ఎంతో విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న కళాశాల యాజమాన్యానికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. యువతకు మహిళల అభ్యున్నతికి పెద్దపీట వేసి చంద్రబాబు నాయుడు నిరుద్యోగుల ఉపాధి కల్పనకు ఎల్లప్పుడూ ముందుంటారు. ఎన్నడు లేని విధంగా విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ ఒకే దఫాలో 16 వేలకు పైగా డీఎస్సీ పోస్టులను భర్తీ చేశారు.
కష్టపడి చదువుకునే విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు మేము భరోసా అంటూ కూటమి ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ విద్యార్థులకు నిరుద్యోగులకు అండగా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల నిర్వాహకులు రాయపాటి శ్రీనివాస్ , కళాశాల సిబ్బంది, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.