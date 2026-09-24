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Palnadu: కుక్క కాటుతో రెండేళ్ల చిన్నారి మృతి - విషాదం!

Palnadu: వినుకొండ నియోజకవర్గం ఈపూరు మండలంలో విషాదం. కుక్క కాటుకు గురై చికిత్స పొందుతూ రెండేళ్ల బాలుడు రుద్రాన్స్ మృతి. వైద్యుల కీలక సూచనలు.

KAREEMULLA, VINUKONDA
Published on: 24 Sept 2026 1:27 PM IST
Palnadu
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Palnadu: కుక్క కాటుతో రెండేళ్ల చిన్నారి మృతి - విషాదం!

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Palnadu: పల్నాడు జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. కుక్క కాటుకు గురైన రెండేళ్ల చిన్నారి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. వినుకొండ నియోజకవర్గం ఈపూరు మండలం బొగ్గరం గ్రామానికి చెందిన రుద్రాన్స్‌ అనే రెండేళ్ల చిన్నారిని 15 రోజుల క్రితం కుక్క కరిచినట్లు సమాచారం.

కుక్క కరిచిన అనంతరం వెంటనే వైద్య చికిత్స తీసుకోకపోవడంతో చిన్నారి ఆరోగ్య పరిస్థితి క్రమంగా విషమించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.అస్వస్థతకు గురైన రుద్రాన్స్‌ను తొలుత నరసరావుపేటలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి మెరుగుపడకపోవడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం గుంటూరుకు తరలించారు.

అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారి పరిస్థితి విషమించడంతో మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. దీంతో బొగ్గరం గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.కుక్క లేదా ఇతర జంతువులు కరిచినప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

కాటు గాయాన్ని సబ్బు, నీటితో కనీసం 15 నిమిషాల పాటు శుభ్రంగా కడిగి, ఆలస్యం చేయకుండా రేబిస్‌ నివారణ చికిత్స తీసుకోవాలని జాతీయ రేబిస్‌ నియంత్రణ కార్యక్రమం సూచిస్తోంది.

PalnaduChild Death Dog BiteVinukondaBoggaram News
KAREEMULLA, VINUKONDA

KAREEMULLA, VINUKONDA

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