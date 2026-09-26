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Guntur: ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ అర్జీలపై ప్రత్యేక దృష్టి: జేసీ అశుతోష్

Guntur: గుంటూరు కలెక్టరేట్‌లో దివ్యాంగులు, ఉద్యోగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీల ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్‌లో అందిన అర్జీలను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని జేసీ అశుతోష్ ఆదేశించారు.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Updated on: 26 Sept 2026 5:49 PM IST
Guntur
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Guntur: ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ అర్జీలపై ప్రత్యేక దృష్టి: జేసీ అశుతోష్

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గుంటూరు: దివ్యాంగులకు, ఉద్యోగులకు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు నిర్వహించే ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ లో అందిన అర్జీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జాయింట్ కలెక్టర్ అశుతోష్ శ్రీవాస్తవ అన్నారు. దివ్యాంగులకు, ఉద్యోగులకు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ ను శనివారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో గల ఎస్. ఆర్. శంకరన్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించారు. అభ్యర్థుల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు. అభ్యర్థుల విన్నపాలను ఆలకించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవిన్యూ అధికారి ఎన్.ఎస్.కె.ఖాజా వలి, డిప్యూటీ కలెక్టర్ లు గంగ రాజు, జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.

GunturSpecial GrievanceAshutosh Srivastava
B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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