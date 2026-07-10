Tadepalli: మంత్రి ఆనంకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొల్లు అంకబాబు!
Tadepalli: ఏపీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొల్లు అంకబాబు ఆయన నివాసంలో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
Tadepalli: "మంత్రి ఆనంకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొల్లు అంకబాబు"
రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్టు కొల్లు అంకబాబు నేడు తాడేపల్లిలోని మంత్రి నివాసానికి విచ్చేసి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డితో తనకు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని, పరస్పర గౌరవం, ఆప్యాయతలను కొల్లు అంకబాబు స్మరించుకున్నారు. ప్రజా జీవితంలో విలువలకు కట్టుబడి, నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ప్రజల విశ్వాసాన్ని చూరగొన్న నాయకుడిగా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారని ఆయన కొనియాడారు.
ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా, పరిపాలనలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దేవాదాయ శాఖ అభివృద్ధికి విశేష కృషి చేస్తున్న మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి మరెన్నో సంవత్సరాలు ప్రజాసేవలో విజయవంతంగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు.
శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి, పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో మంత్రి కి ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు, యశస్సు, కీర్తి చేకూరాలని, మరింత ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తూ ప్రజలకు చిరకాలం సేవలందించాలని కొల్లు అంకబాబు మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షించారు.