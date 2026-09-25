Prathipadu: పెద్ద గొట్టిపాడు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం: 15 మందికి గాయాలు!
Prathipadu: గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు మండలం పెద్ద గొట్టిపాడు వద్ద స్కూల్ విద్యార్థులతో వెళ్తున్న ఆటో ప్రమాదానికి గురై 15 మంది గాయపడ్డారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని జీజీహెచ్కు తరలించారు.
ప్రత్తిపాడు: గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గ ప్రత్తిపాడు మండలం పెద్ద గొట్టిపాడు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం ఎల్ ఈ స్కూల్ విద్యార్థులను ఆధార్ అప్డేట్ కోసం ప్రత్తిపాడు తీసుకువస్తుండగా గొట్టిపాడు.
స్మశాన సమీపంలో ఆగి ఉన్న బైకును ఢీ కొట్టిన ఆటో పొలం నుండి వస్తున్న ఇరువురు మహిళలను ఢీకొన్న ఆటో ఇద్దరు మహిళలకు తీవ్ర గాయాలు, ఒక విద్యార్థికి తీవ్ర గాయాలు, తీవ్ర గాయాలైన విద్యార్థిని జి జి హెచ్ కి తరలింపు అందరూ గొట్టిపాడు వాసులే.