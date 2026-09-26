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Guntur: ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్తే లక్ష్యం: కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని

Guntur: గుంటూరులో నిర్వహించిన 'వన్ ఫ్యామిలీ–వన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్' MSME వర్క్‌షాప్‌లో కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, కలెక్టర్ సాయి కాంత్ వర్మ పాల్గొన్నారు.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Published on: 26 Sept 2026 3:41 PM IST
Guntur
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Guntur: ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్తే లక్ష్యం: కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని

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గుంటూరు: ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తీర్చిదిద్దడం, చిన్న వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ‘వన్ ఫ్యామిలీ – వన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్’ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి, సమాచార సాంకేతిక శాఖ సహాయ మంత్రి డా. పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.

శనివారం గుంటూరు లోని శ్రీ కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ, ఏపీఐఐసీ, ఎంఎస్ఎంఈ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ‘వన్ ఫ్యామిలీ–వన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్’ ఎంఎస్ఎంఈ వర్క్‌షాప్‌ నిర్వహించారు.

కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్, బ్యాంకుల స్టాల్స్, ఎంఎస్ఎంఈ రిజిస్ట్రేషన్లకు ప్రత్యేక డెస్క్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. వివిధ ప్రభుత్వ పథకాలు, రుణ సదుపాయాలు, సబ్సిడీలు, పరిశ్రమల స్థాపనకు అవసరమైన అనుమతులపై అధికారులు అవగాహన కల్పించారు. బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులు రుణాల మంజూరు, ప్రాజెక్టు నివేదికలు, వడ్డీ రేట్లు, రుణాల తిరిగి చెల్లింపు విధానాలపై ఔత్సాహికులకు వివరించారు.

‘వన్ ఫ్యామిలీ – వన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్’ వర్క్‌షాప్‌లో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ, వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ ఉత్పత్తుల నాణ్యతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఉత్పత్తుల్లో సృజనాత్మకత, విలువ జోడింపు, ఇతర ఉత్పత్తులతో పోలిస్తే ప్రత్యేకత ఉండేలా చూడాలన్నారు. వ్యాపారంలో నమ్మకం అత్యంత కీలకమని, తక్షణ లాభాల కోసం నాణ్యతలో రాజీ పడకూడదని కేంద్ర మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ముఖ్యంగా వ్యాపారం ప్రారంభించిన తొలి రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో షార్ట్‌కట్‌లకు వెళ్లకుండా నాణ్యతను కాపాడుకుంటేనే దీర్ఘకాలంలో బలమైన బ్రాండ్‌ను నిర్మించుకోగలమన్నారు. ఉత్పత్తి అభివృద్ధితో పాటు సేల్స్, మార్కెటింగ్‌పై కూడా సమానంగా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. మంచి ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్‌తో ఉత్పత్తులకు మార్కెట్‌ను విస్తరించుకోవచ్చన్నారు.

స్థానికంగా లభించే ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించుకుని విలువ జోడించిన ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం ద్వారా వ్యాపార అవకాశాలను మరింతగా పెంచుకోవచ్చని తెలిపారు. గుంటూరు ప్రాంతంలో మిర్చి, పత్తి, ఇతర వ్యవసాయ ఆధారిత ఉత్పత్తులు విస్తారంగా లభిస్తున్నందున వాటికి విలువ జోడించి కొత్త ఉత్పత్తులను తయారు చేసి మార్కెట్ చేయాలని సూచించారు. ఇంటర్నెట్, వాట్సాప్ వంటి డిజిటల్ మాధ్యమాలను వినియోగించుకోవడంతో పాటు ఈ-కామర్స్ వేదికల ద్వారా స్థానిక ఉత్పత్తులను గుంటూరు పరిధిని దాటి దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చేరువ చేయడానికి అవకాశాలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.

వ్యాపార విజయానికి నాణ్యమైన ఉత్పత్తి, వినియోగదారుల నమ్మకం, సృజనాత్మకత, విలువ జోడింపు, సమర్థవంతమైన మార్కెటింగ్ వంటి అంశాలు కీలకమని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు. వ్యాపారవేత్తలకు అవసరమైన సహకారం, మార్గదర్శకత్వం అందించేందుకు అందుబాటులో ఉంటామని తెలిపారు.

గుంటూరు జిల్లాను ఎంఎస్ఎంఈ పవర్‌హౌస్‌గా తీర్చిదిద్దాలి..... జిల్లా కలెక్టర్ సాయి కాంత్ వర్మ

ఎంఎస్ఎంఈ వర్క్‌షాప్‌లో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో లక్షా 46 వేలకుపైగా ఎంఎస్ఎంఈలు ఉన్నాయని, రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల్లో అత్యధిక ఎంఎస్ఎంఈలు ఉన్న జిల్లా గుంటూరు అని తెలిపారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన సూచనల మేరకు ప్రతి కుటుంబంలో ఒక పారిశ్రామికవేత్తను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమానికి గుంటూరు జిల్లా నుంచే తొలి అడుగు పడాలని అన్నారు.

వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే ఔత్సాహికులు, ముఖ్యంగా మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, రుణ సదుపాయాలు, వివిధ పథకాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ వర్క్‌షాప్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. వ్యాపార ఆలోచనను విజయవంతమైన వ్యాపారంగా అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు అధికారులు, సంబంధిత సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయని తెలిపారు.

ఔత్సాహికులు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా గుంటూరు జిల్లాను ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలో మరింత అభివృద్ధి చేసి పవర్‌హౌస్‌గా తీర్చిదిద్దాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక విజయవంతమైన పారిశ్రామికవేత్త వచ్చేలా ప్రజలు, అధికారులు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు సమష్టిగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.

పత్తిపాడు శాసనసభ్యులు బూర్ల రామాంజనేయులు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి దార్శనికతకు నిదర్శనమే వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ప్రైనర్ కార్యక్రమమని అన్నారు. దేశానికే దిక్సూచిగా మారినటువంటి డాక్రా మహిళా సంఘాల సృష్టికర్త చంద్రబాబు గారని అన్నారు. అందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో కచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమై ప్రతి ఇంటిలో పారిశ్రామికవేత్త తయారవుతారని తెలిపారు.

సీఐఐ ఏపీ చైర్మన్ నరేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎంఎస్‌ఎంఈ రంగం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన ఆధారంగా నిలుస్తోందన్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో సుమారు 1.47 లక్షల ఎంఎస్‌ఎంఈ యూనిట్లు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9.3 లక్షలకు పైగా ఎంఎస్‌ఎంఈలు ఉన్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్ర జీఎస్‌డీపీలో ఎంఎస్‌ఎంఈల వాటా సుమారు 23.5 శాతం, రాష్ట్ర ఎగుమతుల్లో వాటా 28.3 శాతంగా ఉందన్నారు. ఎంఎస్‌ఎంఈ రంగంలో సూక్ష్మ పరిశ్రమలే ప్రధాన భాగస్వాములుగా ఉన్నందున వాటిని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

సూక్ష్మ పరిశ్రమలను చిన్న పరిశ్రమలుగా, చిన్న పరిశ్రమలను మధ్యతరహా పరిశ్రమలుగా అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. తద్వారా స్థానికంగా పరిశ్రమల అభివృద్ధితో పాటు పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లాకు వ్యవసాయం, ఆహార శుద్ధి, వాణిజ్యం, రవాణా, లాజిస్టిక్స్, తయారీ, విద్య, సేవల రంగాల్లో బలమైన పారిశ్రామిక పునాది ఉందన్నారు.

ఎంఎస్‌ఎంఈలు ఆధునిక సాంకేతికతను స్వీకరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వాట్సాప్, ఈ-కామర్స్, ఈఆర్‌పీ వ్యవస్థలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా అనలిటిక్స్ వంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వ్యాపార అవసరాలకు అనుగుణంగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. సాంకేతికతకు భయపడకుండా చిన్న స్థాయిలోనైనా వెంటనే ప్రారంభించాలని అన్నారు.

సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా ఉత్పత్తి వ్యర్థాలను తగ్గించడం, ఖర్చులను నియంత్రించడం, నాణ్యతను మెరుగుపరచడం, ఉత్పత్తులను దేశ, విదేశీ మార్కెట్లకు చేరువ చేయడం సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు. ఎంఎస్‌ఎంఈల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, ఆర్థిక సంస్థలు, సాంకేతిక సంస్థలు, విద్యాసంస్థల మధ్య వారధిగా పనిచేస్తూ, పాలసీ అడ్వకసీ, సాంకేతికత స్వీకరణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, మార్కెట్ అనుసంధానం, సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాల ద్వారా సహకారం అందించేందుకు సి ఐ ఐ కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమానికి గుంటూరు నగర మున్సిపల్ కమిషనర్ మయూర్ అశోక్, ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ సీఈఓ విశ్వ, ఏపీటీఎస్ చైర్మన్ మన్నవ మోహనకృష్ణ, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ వందనా దేవి, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు.

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B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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