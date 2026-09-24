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Markapuram: కలెక్టర్ విజయ సునీతను కలిసిన నూతన ఎస్పీ పంకజ్ కుమార్

Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పంకజ్ కుమార్ మీనా కలెక్టర్ విజయ సునీతను క్యాంపు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM
Published on: 24 Sept 2026 5:45 PM IST
Markapuram
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Markapuram: కలెక్టర్ విజయ సునీతను కలిసిన నూతన ఎస్పీ పంకజ్ కుమార్

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Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పంకజ్ కుమార్ మీనా గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీతను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ భేటీలో బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం తొలిసారిగా కలెక్టర్‌తో ఎస్పీ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పంకజ్ కుమార్ మీనా కలెక్టర్ విజయ సునీతకు మొక్కను అందజేశారు.

జిల్లాకు సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై కలెక్టర్, ఎస్పీ చర్చించారు. ముఖ్యంగా జిల్లా అభివృద్ధి, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, పోలీసు-రెవెన్యూ శాఖల సమన్వయం తదితర అంశాలపై ఇరువురు అధికారులు సమాలోచనలు జరిపారు.

జిల్లా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు సమాచారం.

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SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

SREENIVAS YANNAM, MARKAPURAM

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