Markapuram: కలెక్టర్ విజయ సునీతను కలిసిన నూతన ఎస్పీ పంకజ్ కుమార్
Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పంకజ్ కుమార్ మీనా కలెక్టర్ విజయ సునీతను క్యాంపు కార్యాలయంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
Markapuram: మార్కాపురం జిల్లా నూతన ఎస్పీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన పంకజ్ కుమార్ మీనా గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీతను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.
కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ భేటీలో బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం తొలిసారిగా కలెక్టర్తో ఎస్పీ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పంకజ్ కుమార్ మీనా కలెక్టర్ విజయ సునీతకు మొక్కను అందజేశారు.
జిల్లాకు సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై కలెక్టర్, ఎస్పీ చర్చించారు. ముఖ్యంగా జిల్లా అభివృద్ధి, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, పోలీసు-రెవెన్యూ శాఖల సమన్వయం తదితర అంశాలపై ఇరువురు అధికారులు సమాలోచనలు జరిపారు.
జిల్లా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఈ సందర్భంగా చర్చించినట్లు సమాచారం.