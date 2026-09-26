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Guntur: ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వీఆర్వో శ్రీనివాసరావు పరామర్శ

Guntur: గుంటూరులో కాలికి గాయంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వీఆర్వో శ్రీనివాసరావును పరామర్శించిన తహసిల్దార్ కిరణ్, రెవెన్యూ సంఘాల నాయకులు.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Published on: 26 Sept 2026 10:09 PM IST
Guntur
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Guntur: ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వీఆర్వో శ్రీనివాసరావు పరామర్శ

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గుంటూరు: గుంటూరు పశ్చిమ మండలానికి తాసిల్దార్ మండలంలో పనిచేయుచున్న విఆర్ఓ శ్రీనివాసరావు కాలికి గాయమైన కారణంగా బృంద హాస్పిటల్లో చేరి ఉన్నారు.

శ్రీనివాసరావును గుంటూరు పశ్చిమ తహసిల్దార్, ఏపీ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షులు కిరణ్ గారు,‌ వీఆర్వోస్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర నాయకులు అనుపమ, జిల్లా అధ్యక్షులు రామారావు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నాగేశ్వరరావు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అయూబ్ పరామర్శించారు.

త్వరగా కోలుకోవాలని అసోసియేషన్ తరపున అండగా ఉంటామని శ్రీనివాసరావు భరోసా కల్పించారు.

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B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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