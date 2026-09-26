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Guntur: ‘బ్రిడ్జ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గుంటూరు’ పెమ్మసాని: ఎమ్మెల్యే మాధవి

Guntur: గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్-గడ్డిపాడు రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ ఆర్వోబీ పనులకు కేంద్ర మంత్రులు వి. సోమన్న, డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ శంకుస్థాపన చేశారు.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Published on: 26 Sept 2026 5:58 PM IST
Guntur
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Guntur: ‘బ్రిడ్జ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గుంటూరు’ పెమ్మసాని: ఎమ్మెల్యే మాధవి

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గుంటూరు: గుంటూరు నగరానికి అనతి కాలంలోనే అనేక ఆర్వోబిలను మంజూరూ చేయించి, గుంటూరులో కోట్లాది రూపాయల అభివృద్ధి పనులను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చుతున్న ఆయనను “బ్రిడ్జ్ మ్యాన్ ఆఫ్ గుంటూరు”గా ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి అభివర్ణించారు.

శనివారం గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్–గడ్డిపాడు రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ (ఎల్‌సీ-3) వద్ద నిర్మించనున్న రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్ఓబి) పనులకు కేంద్ర రైల్వే, జలశక్తి శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ వి. సోమన్న, కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే & టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు గళ్ళా మాధవి తదితర ప్రజాప్రతినిధులు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం గుంటూరులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో శిలాఫలక ఆవిష్కరణతో పాటు సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి మాట్లాడుతూ... కేంద్ర మంత్రి వి. సోమన్నకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత, కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన నాటి నుంచి గుంటూరు జిల్లాలో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విశేష ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం ఆనందంగా ఉందన్నారు.

గుంటూరు నగరం నుంచి జాతీయ రహదారిపైకి వెళ్లేవారికి, అలాగే బయట ప్రాంతాల నుంచి నగరంలోకి వచ్చే ప్రజలకు ఈ వంతెన కీలకంగా మారనుందని చెప్పారు. ఇప్పటికే శంకర్ విలాస్ ఆర్ఓబి నగర రవాణాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుండగా, ఇప్పుడు నిర్మాణం చేపడుతున్న గడ్డిపాడు ఆర్ఓబి కూడా ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారంగా నిలుస్తుందన్నారు.

ఇలాంటి కీలక వంతెనల నిర్మాణాన్ని సవాలుగా స్వీకరించి కార్యరూపం దాల్చేలా కృషి చేస్తున్న డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ సేవలు అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే కొనియాడారు.

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. గుంటూరు అభివృద్ధికి నిరంతరం సహకరిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి వి. సోమన్న, కేంద్ర సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌తో పాటు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

GunturGaddipaduROBPemmasani ChandrasekharGalla Madhavi
B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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