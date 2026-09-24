Guntur: గుంటూరులో తుఫాన్ ప్రభావం: 3 వేల మంది కార్మికులతో పనులు
Guntur: గుంటూరు నగరంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో కార్మికుల సెలవులు రద్దు చేసి, నీటి తొలగింపునకు 17 జేసీబీలు, 8 రోబోలు సిద్ధం చేసినట్లు కమిషనర్ తెలిపారు.
Guntur: గురువారం ప్రజారోగ్య కార్మికులకు సెలవు ఉన్నప్పటికీ, 3 వేల మంది విధుల్లోనే 250 అధికారులు కూడా క్షేత్ర స్థాయి విధుల్లో 17 జేసీబీలు, 8 రోబోలు, 8 ఆయిల్ ఇంజిన్లు, 12 ట్రీ కటింగ్ మెషిన్లతో సిద్దంగా యంత్రాంగం వర్షం నీరు 30 నిమిషాల్లోగా బెయిల్ అవుట్ లక్ష్యంగా ప్రణాళిక డ్రైన్లకు అడ్డంపడి ఓవర్ ఫ్లోకి ప్రధాన కారణంగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ ని ప్రజలు వినియోగించవద్దు కమిషనర్ కె.మయూర్ అశోక్
గుంటూరు నగరంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా నగర పాలక సంస్థ అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని నగర కమిషనర్ కె.మయూర్ అశోక్ ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా గురువారం నగరంలోని కంకరగుంట ఆర్యూబీ, 3 వంతెనలు, పట్టాభిపురం, స్తంభాలగరువు, విద్యానగర్ మెయిన్ రోడ్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఫేజ్–1, ఫేజ్–2, కాకాని రోడ్, బుడంపాడు ఎస్టీ కాలనీ, చుట్టగుంట సెంటర్ లోని మురికిపేట, శాంతి నగర్, ఏటీ అగ్రహారం ప్రాంతాల్లో కమిషనర్ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, లోతట్టు ప్రాంతాలలో వర్షపు నీటి పరిస్థితులను పరిశీలించి, పీకలవాగులో అడ్డంకులను బైక్ పై వెళ్లి పరిశీలించి, వర్షపు నీరు ఎక్కడా నిలవకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఇంజనీరింగ్, ప్రజారోగ్యాదికారులకు తగు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ, నగరంలో భారీ వర్షాల కురుస్తున్ననేపథ్యంలో ప్రధానంగా కంకరగుంట, 3 వంతెనల ప్రాంతాలలో రెగ్యులర్గా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి, మోటార్ల ద్వారా వర్షపు నీటిని యుద్ధప్రాతిపదికన తొలగించడం జరుగడం వలన గతం కంటే ప్రస్తుతం వర్షం కురిసిన కొద్ది సేపటిలోనే రాకపోకలు సాఫీగా సాగుతున్నాయన్నారు. గురువారం ప్రజారోగ్య కార్మికులకు మధ్యాహ్నం నుండి సెలవు ఉన్నప్పటికీ సెలవులు రద్దు చేయడం జరిగిందన్నారు.
ప్రధాన డ్రైన్లలోని మెష్ల వద్ద పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పడు తొలగించాలని ప్రజారోగ్య అధికారులను ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నిల్వ ఉన్న వర్షపు నీటిని ఆయిల్ ఇంజిన్ల ద్వారా బెయిల్ అవుట్ చేయాలని సూచించారు. మేజర్ డ్రైన్లలోని అడ్డంకులు ఉన్నచోట జేసిబిల ద్వారా వ్యర్ధాలను తొలగించి, వర్షపు నీరు పారుదల ఉండేలా చూడాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల మేరకు గురువారం రాత్రి కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.
నగరంలో కురుస్తున్నవర్షాల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలలో ప్రభావితమవుతున్నఇళ్ల వివరాలను వెంటనే నివేదించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. డ్రైన్లలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు చేరడం వల్ల అడ్డంకులు ఏర్పడి రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిలిచిపోతుందని, ప్రజలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను కాలువలు, డ్రైన్లలో వేయకుండా సహకరించాలని కోరారు.
భారీ వర్షాలు కురుస్తున్ననేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాతావరణ పరిస్థితులను గమనిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలియచేశారు. త్రాగునీటిని కూడా కాచి చల్లార్చి త్రాగాల్ని సూచించారు.
ముఖ్యంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే సమయంలో ప్రజలు బయటకు వెళ్లకుండా సురక్షితమైన భవనాల్లో ఉండాలని, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగులు, బలహీనమైన నిర్మాణాల కింద ఆశ్రయం పొందరాదని తెలియచేశారు.
పర్యటనలో ఎస్ఈ జి.వెంకటేశ్వరరావు, ఈఈలు సుందర్రామిరెడ్డి, విష్ణు, సిఎంఓహెచ్ డాక్టర్ శాంతికళ, ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ సురేష్, డిఈఈలు, ఎస్ఎస్ లు, ప్రజారోగ్య, పట్టణ ఇంజినీరింగ్ అధికారులు సచివాలయాల కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.