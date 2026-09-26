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Guntur: ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక ఐలమ్మ: ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి

Guntur: గుంటూరులో వీరనారి చిట్యాల ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొని నివాళులర్పించారు గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు గళ్ళా మాధవి.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Published on: 26 Sept 2026 5:55 PM IST
Guntur
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Guntur: ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక ఐలమ్మ: ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి

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Guntur: చిట్యాల ఐలమ్మ ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కాదని, ధైర్యానికి, సాహసానికి, ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన మహనీయురాలని, ఒకే సామాజిక వర్గానికి పరిమితమైన నాయకురాలిగా కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరూ స్మరించుకోవాల్సిన గొప్ప స్ఫూర్తి ప్రదాతగా ఆమెను గుర్తిస్తున్నామని గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి పేర్కొన్నారు.

శనివారం గుంటూరు నగరంలోని 43వ డివిజన్ చంద్రమౌళినగర్ పోస్టాఫీస్ సమీపంలో వీరనారి చిట్యాల ఐలమ్మ 131వ జయంతి సందర్భంగా ఆమె విగ్రహం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు గళ్ళా మాధవి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఘనంగా నివాళులర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి మాట్లాడుతూ.. తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీ వర్గాలకు రాజకీయ అవకాశాలు, ప్రాతినిధ్యం కల్పిస్తూ వస్తోందని ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి పేర్కొన్నారు. తనకు ఎమ్మెల్యేగా మాత్రమే కాకుండా పార్టీ అత్యున్నత నిర్ణయాత్మక వేదికైన పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలిగా అవకాశం కల్పించడం పట్ల టీడీపీ, కూటమి నాయకత్వానికి ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటానన్నారు.

ఈ ప్రభుత్వ హయాంలోనే బీసీ వర్గాల ఆశలు, ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. బీసీ వర్గాలు ఎదుర్కొంటున్న వెనుకబాటుతనం, సామాజిక, ఆర్థిక సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తోందని తెలిపారు.

బీసీ రక్షణ చట్టం, సంక్షేమ పథకాలు, పెన్షన్ల వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని చెప్పారు. వివిధ సామాజిక వర్గాల ప్రజల ఆశలు, అభ్యర్థనలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటి సాధనకు కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

చిట్యాల ఐలమ్మ స్ఫూర్తితో సమాజానికి సేవ చేసే నాయకులుగా ఎదగాలని ఆకాంక్షిస్తూ, కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన నిర్వాహకులు, కమిటీ సభ్యులు, పెద్దలకు ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వడ్డెర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మల్లె ఈశ్వరరావు, వివిధ సామాజిక వర్గాల నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానికులు పాల్గొన్నారు.

Chityala AilammaJayanthiGalla MadhaviGunturTDP
B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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