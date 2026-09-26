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Guntur: వికాస్ నగర్‌లో భారీ అన్నదానం: ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి

Guntur: గుంటూరు వికాస్ నగర్ సాయిబాబా ఆలయం వద్ద జేకేసీ కాలేజీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన భారీ అన్నదానాన్ని ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి ప్రారంభించారు.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Published on: 26 Sept 2026 6:45 PM IST
Guntur
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Guntur: వికాస్ నగర్‌లో భారీ అన్నదానం: ఎమ్మెల్యే గళ్ళా మాధవి

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Guntur: గుంటూరు జేకేసీ కాలేజీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న 21వ వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వికాస్ నగర్ సాయిబాబా ఆలయం వద్ద భారీ అన్నదాన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే & టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు గళ్ళా మాధవి హాజరై అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

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B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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