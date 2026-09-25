Guntur: భారత్ను ప్రపంచ స్టార్టప్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలి
Guntur: గుంటూరు ఆర్వీఆర్ అండ్ జేసీ కళాశాలలో పర్యటించిన కేంద్ర మంత్రి డా. పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్. విద్యార్థులు వినూత్న ఆవిష్కరణలతో స్టార్టప్లు సాధించాలని పిలుపు.
గుంటూరు: విద్యార్థులు వినూత్న ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలపై దృష్టి సారించి, దేశానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు, ప్రపంచ దేశాలు మెచ్చే విధంగా భారతదేశాన్ని ప్రపంచస్థాయి స్టార్టప్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించాలని కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మరియు కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి డా. పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ పిలుపునిచ్చారు.
ఆర్.వి.ఆర్. & జె.సి. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలను సందర్శించిన సందర్భంగా ఆయన కళాశాలలోని డి.ఎస్.టి.-ఆర్.జే.ఈ. నెస్ట్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, ఏఐసీటీఈ-ఐడియా ల్యాబ్ తదితర పరిశోధనా, సాంకేతిక కేంద్రాలను సందర్శించారు. ఆయా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులు చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులు, పరిశోధనలు, ప్రయోగాలు, వినూత్న ఆవిష్కరణలను పరిశీలించి, విద్యార్థులు మరియు నిపుణులతో వాటి వివరాలను తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా డా. పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ, కృత్రిమ మేధస్సు (AI) అన్ని రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులకు దారితీస్తోందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు సాంకేతిక విద్యను కేవలం ఉద్యోగం సాధించేందుకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా, తమ జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, వినూత్న ఆలోచనలను ఉపయోగించి ఉద్యోగాలను సృష్టించే స్థాయికి ఎదగాలని సూచించారు.
విద్యార్థులు తమ సృజనాత్మక ఆలోచనలను ఆవిష్కరణలుగా మలచి, అంకుర పరిశ్రమలను స్థాపించేందుకు కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు. స్టార్టప్లు, ఇన్నోవేషన్లు, పరిశోధనలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న వివిధ సహాయ సహకారాలను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు.
విద్యార్థులను ఇన్నోవేటర్లు, ఎంట్రప్రెన్యూర్లు, స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఆర్.వి.ఆర్. & జె.సి. ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక సాంకేతిక, పరిశోధనా, ఇంక్యుబేషన్ వసతులు అభినందనీయమని డా. పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ప్రశంసించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రత్తిపాడు శాసనసభ్యులు బూర్ల రామాంజులు మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులకు సాంకేతిక విద్యతో పాటు వ్యక్తిత్వ వికాసం, కమ్యూనికేషన్, ఇతర నైపుణ్యాలు ఎంతో అవసరమని పేర్కొన్నారు. నాలుగు దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఆర్.వి.ఆర్. & జె.సి. ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ఎంతో మంది విద్యార్థుల ఉన్నతికి వేదికగా నిలుస్తూ, ప్రపంచస్థాయి సాంకేతిక విద్య, నైపుణ్యాలతో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడం అభినందనీయమన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల అధ్యక్షులు డా. రాయపాటి శ్రీనివాస్, కళాశాల సెక్రటరీ & కరెస్పాండెంట్ శ్రీ రాయపాటి గోపాల కృష్ణ, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డా.కొల్లా శ్రీనివాస్, కళాశాల అకడమిక్ అండ్ ఆర్&డి డైరెక్టర్ డా.కె.రవీంద్ర, కళాశాల డైరెక్టర్ ఫైనాన్స్ & అడ్మినిస్ట్రేషన్ డా.ఎన్.వి.శ్రీనివాసరావు, కళాశాల వివిధ శాఖల విభాగాధిపతులు , అధ్యాపక బృందం, కళాశాలల వివిధ పరిశోధనా కేంద్రాల నిపుణులు, విద్యార్థులు తదితరులు కలరు.