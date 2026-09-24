Guntur: అకాల వర్షాల వేళ ఎమ్మెల్యే నసీర్ క్షేత్రస్థాయి పర్యవేక్షణ!
Guntur: గుంటూరులో అకాల వర్షాలు: దొంక రోడ్డు మూడు వంతెనల వద్ద నిలిచిన వర్షపు నీరు తొలగింపును స్వయంగా పర్యవేక్షించిన ఎమ్మెల్యే హాజీ మొహమ్మద్ నసీర్. అధికారుల అప్రమత్తత.
గుంటూరు: గుంటూరు నగరంలో కురుస్తున్న అకాల వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మున్సిపల్ అధికారులను ఎమ్మెల్యే హాజీ మొహమ్మద్ నసీర్ అప్రమత్తం చేశారు.
దొంక రోడ్డులోని మూడు వంతెనల వద్ద వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడంతో హెవీ మోటార్ల ద్వారా నీటిని తొలగించే చర్యలను రాత్రివేళ ఎమ్మెల్యే నసీర్ స్వయంగా క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించారు. వర్షపు నీరు నిలిచిపోవడం వల్ల ప్రజలు, వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు.
“ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడం, సమస్య వచ్చినప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండి పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టడం నా బాధ్యత” అని ఎమ్మెల్యే నసీర్ తెలిపారు.