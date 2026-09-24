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Guntur: గుంటూరులో మున్సిపల్ కమిషనర్ మయూర్ అశోక్ పర్యటన!

Guntur: గుంటూరు నగరంలో భారీ వర్షాలు: కంకరగుంట, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ప్రాంతాల్లో కమిషనర్ మయూర్ అశోక్ పర్యటన. నీటి తొలగింపు, సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధంపై కీలక ఆదేశాలు.

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN
Published on: 24 Sept 2026 4:08 PM IST
Guntur
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Guntur: గుంటూరులో మున్సిపల్ కమిషనర్ మయూర్ అశోక్ పర్యటన!

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గుంటూరు: గుంటూరు నగరంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నగర కమిషనర్ శ్రీ కె. మయూర్ అశోక్ గురువారం పట్టాభిపురం, స్తంభాల గరువు, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఫేజ్–1, ఫేజ్–2, కాకాని రోడ్, బుడంపాడు తదితర ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, వర్షపు నీటి పరిస్థితులను పరిశీలించారు.

కంకరగుంట, 3 వంతెనల ROBల వద్ద రెగ్యులర్‌గా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి, మోటార్ల ద్వారా వర్షపు నీటిని యుద్ధప్రాతిపదికన తొలగించాలని ఆదేశించారు. డ్రైన్లలోని మెష్‌ల వద్ద పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను వెంటనే తొలగించి, నిల్వ ఉన్న నీటిని ఆయిల్ ఇంజిన్ల ద్వారా బైలింగ్ అవుట్ చేయాలని సూచించారు.

వర్షాల వల్ల ప్రభావితమవుతున్న ఇళ్ల వివరాలను వెంటనే నివేదించాలని ఆదేశించారు. మేజర్ డ్రైన్లలో అడ్డంకులు ఉన్నచోట JCBల ద్వారా వెంటనే తొలగించాలని ఇంజినీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈరోజు రాత్రి కూడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు, సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.

సైడ్ డ్రైన్లలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు వేయడం వల్ల డ్రైనేజీలో అడ్డంకులు ఏర్పడి రోడ్లపై వర్షపు నీరు నిలిచిపోతుందని కమిషనర్ తెలిపారు. నగరంలో ఇప్పటికే సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధం అమలులో ఉందని, ప్రజలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను కాలువలు, డ్రైన్లలో వేయకుండా నగరపాలక సంస్థకు సహకరించాలని కమిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

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B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

B RAJENDRA, GUNTUR TOWN

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