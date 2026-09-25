Guntur: నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 76 వార్డుల ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితా విడుదల
Guntur: గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో 76 వార్డుల ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితా విడుదల. అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈరోజు సాయంత్రంలోగా తెలపాలని కమిషనర్ సూచన.
గుంటూరు: గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 76 వార్డులకు సంబంధించిన ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల (Draft Polling Stations) జాబితాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన సర్క్యులర్ నెం. 526/SEC-F1/2026, తేది: 21-09-2026 ప్రకారం సిద్ధం చేయడం జరిగిందని కమిషనర్ మరియు అడిషనల్ ఎలక్షన్ అథారిటీ కె.మయూర్ అశోక్ తెలిపారు.
ఈ ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితా (Annexure-I) గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం, అన్ని వార్డు కార్యాలయాలు మరియు నగరంలోని ముఖ్య ప్రదేశాలలో ప్రజల పరిశీలనార్థం అందుబాటులో ఉంచబడిందన్నారు.
సదరు ముసాయిదా పోలింగ్ కేంద్రాల జాబితాపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా సూచనలు ఉన్నట్లయితే, సంబంధిత వ్యక్తులు తమ దరఖాస్తులను కార్యాలయ పని వేళల్లో 26-09-2026 నాటికి లేదా ఆలోగా కమిషనర్ కార్యాలయంలో అందజేయవచ్చని తెలియజేశారు.