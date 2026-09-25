Guntur: నగరంలో నూరు శాతం డోర్ టూ డోర్ చెత్త సేకరణ జరగాలి
Guntur: గుంటూరులో మెరుగైన పారిశుధ్యంపై జీఎంసీ సీఎంవోహెచ్ సమీక్షా సమావేశం. అక్టోబర్ 2న పారిశుధ్య కార్మికులకు ప్రత్యేక హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహణ.
గుంటూరు: గుంటూరు నగరంలో గార్బేజ్ పాయింట్లు లేకుండా, డోర్ టు డోర్ చెత్త సేకరణ నూరు శాతం జరగాలని నగర పాలక సంస్థ సి.యమ.ఒ.హేచ్ డాక్టర్ శాంతి కళ తెలిపారు. శుక్రవారం నగర కమిషనర్ కె.మయూర్ అశోక్ ఆదేశాల మేరకు నగర పాలక సంస్థ కౌన్సిల్ సమావేశ మందిరంలో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లతో ప్రజారోగ్య విభాగా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా సియంఓహెచ్ మాట్లాడుతూ, నగరంలో డోర్ టు డోర్ చెత్త సేకరణ నూరు శాతం జరగాలని, గార్బేజ్ వల్నరబుల్ పాయింట్స్ ఉండడానికి వీలులేదని శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లను ఆదేశించారు.
ప్రస్తుతం నగరంలో స్వచ్చతాహీ సేవా కార్యక్రమం క్రింద అక్టోబర్ 2 వ తారీఖున ప్రత్యేక పారిశుధ్య పనులు జరుగుతున్నాయని, అక్టోబర్ 2న పారిశుధ్య కార్మికులకు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు నగర పాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పాటిబండ్ల సీతారామయ్య స్కూల్ నందు ప్రత్యేక హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహిస్తున్నామని, ఈ క్యాంపునకు జీజీహెచ్ నుండి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు వస్తారని, కావున కార్యక్రమాన్ని అందరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియచేశారు.
పారిశుధ్య కార్మికులు ఎవరైనా మరణించినట్లయితే (పర్మనెంట్ మరియు అప్కాస్) వారికి నగర పాలక సంస్థ నుండి మరియు ఇన్సూరెన్స్ విభాగం నుండి అందాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ వచ్చేలా చూడాల్సిన బాధ్యత శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లదేనని తెలియచేశారు. నగరంలో మెరుగైన పారిశుధ్య పనుల నిర్వహణకు పూర్తి స్థాయిలో వాహనాలు, కార్మికులను కేటాయించామని, పారిశుధ్య పనుల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని హెచ్చరించారు.
ప్రజల నుండి వచ్చే పిజిఆర్ఎస్ మరియు ఇతర పిర్యాదులను నిర్దేశిత సమయంలోపు పరిష్కరించాలని, సదరు సమస్యలను పరిష్కరించే ముందు తరువాత ఫోటోలను అప్ లోడ్ చేయాలని ఆదేశించారు. పారిశుధ్య పనుల నిర్వహణలో ప్రజల నుండి పోజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉండాలని ముఖ్యంగా అన్న క్యాంటీన్లు, పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ వద్ద ప్రత్యేక పారిశుధ్య పనులు నిర్వహించాలన్నారు.
గుంటూరు నగరంలో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ పై నిషేదం ఉన్నందున, వ్యాపారస్తులు ఎవరూ కూడా ప్లాస్టిక్ వాడకుండా మరియు విక్రయాలు చేయకుండా చూడాలని, ఎవరైనా వ్యాపారస్తులు సింగల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ను వాడిన విక్రయించిన అటువంటి వారికి అపరాధ రుసుము విధించాలన్నారు.
అంతేకాక ప్లాస్టిక్ వాడకం వలన కలిగే అనర్ధాల పై ప్రజలకు వగాహన కలిగించాలన్నారు. నగరంలోని ఖాళీ స్థలాలు, నీరు నిలిచే ప్రాంతాల్లో దోమలు వృద్ది చెందకుండా యాంటి లార్వ మందులను స్ప్రే చేయించాలని బయాలజిస్ట్ ని ఆదేశించారు. సమావేశంలో ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ సురేష్, బయాలజిస్ట్ శేషయ్య, వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్లు,శానిటరీ సూపర్వైజర్లు, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.