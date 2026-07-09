Vetapalem: జెడ్పీ హైస్కూల్ డైనింగ్ హాల్కు ₹60 వేల చెక్కు వితరణ!
Vetapalem: వేటపాలెం మండలం దేశాయ్పేట జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో డైనింగ్ హాల్ నిర్మాణం కోసం పట్టభద్రుల సంఘం ₹60,000 మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ చెక్కును అందజేసింది.
వేటపాలెం: వేటపాలెం మండలంలో బలహీన వర్గ ప్రజలు జీవించే దేశయపేట లోని జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ విద్యార్థులలో శుభ్రతపై అవగాహనకు పట్టభద్రుల సంఘం వారు డైనింగ్ హాలు ఏర్పాటు నిమిత్తం 60 వేల రూపాయల చెక్కును హైస్కూల్ వారికి అందజేయడం జరిగినది.
సంఘం అధ్యక్షులు ప్రత్తి వెంకట సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ ఐటీసీ వారు ఏర్పాటు చేస్తున్న డైనింగ్ హాల్ కు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ కింద బలహీన వర్గాల ప్రజలు గల ప్రాంతంలో ఉన్న హైస్కూలులో చదువుతున్న విద్యార్థులలో ఆహారము భుజించే సమయంలో శుభ్రత పాటించే విధంగా అవగాహన, ఆరోగ్యం పై శ్రద్ధ, విద్య అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుందని ఉద్దేశంతో సంఘం ద్వారా అరవైవేల రూపాయలు చెక్కును అందజేయడం జరిగింది.
కార్యక్రమంలో సంఘం ఉపాధ్యక్షులు సాంబశివరావు, సహాయ కార్యదర్శి నాగాంజనేయులు, సభ్యులు మురళీకృష్ణ,రంగనాధ్, గుప్తా ఉపాధ్యాయ బృందం మాల్యాద్రి, వెంకటేశ్వర్లు, గోపాలకృష్ణమూర్తి, నాగేశ్వరరావు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.