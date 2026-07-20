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Krosuru: దస్తావేజు లేఖరుల భారీ ధర్నా జీఓ 396 రద్దుకు డిమాండ్!

Krosuru: పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం వద్ద దస్తావేజు లేఖరుల భారీ ఆందోళన. జీఓ 396, పీపీపీ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని జూలై 20 నుండి పెన్‌డౌన్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 July 2026 3:48 PM IST
Krosuru
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Krosuru: దస్తావేజు లేఖరుల భారీ ధర్నా జీఓ 396 రద్దుకు డిమాండ్!

Krosuru: క్రోసూరు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ ముందు దస్తావేజు లేఖరుల భారీ ఆందోళన.

నియోజకవర్గం లోని మూడు రిజిస్టర్ ఆఫిస్ లో వాళ్ళు క్రోసూరు రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ముందు ఆందోళన.

జి ఓ నెంబర్ 396 రద్దు చెయ్యాలి అని ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు ‘పెన్ డౌన్’ కార్యక్రమం చేపట్టిన లేఖరులు.

సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో PPP విధానాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న డాక్యుమెంట్ రైటర్లు.

పీపీపీ విధానం వద్దు పాత పద్ధతులే ముద్దు అంటూ లేఖరుల పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు.

లేఖరుల ఆందోళనతో నిలిచిపోయిన దస్తావేజుల రచన, రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ.

పీపీపీ విధానాన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని, లేనిపక్షంలో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరిక.

KrosuruPalnaduStrike GO 396
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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