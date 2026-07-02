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Bapatla: బాపట్ల కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ పర్యటన.. అధికారులపై అసంతృప్తి!

Bapatla: బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ డా. వి. వినోద్ కుమార్ మార్టూరు మండలంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు

KaleshaVali (Bhasha), Chirala
Published on: 2 July 2026 10:43 AM IST
Bapatla
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Bapatla: బాపట్ల కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ పర్యటన.. అధికారులపై అసంతృప్తి!

బాపట్ల: జిల్లా కలెక్టర్ డా. వి. వినోద్ కుమార్ మంగళవారం , మార్టూరు మండలాల్లో పర్యటించారు డేగరాముడి గ్రామంలో నిర్వహించిన పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అర్హులైన లబ్ధిదారులకు స్వయంగా పెన్షన్లు అందజేశారు.

ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు పారదర్శకంగా ప్రతి అర్హుడికి చేరేలా అధికారులు కృషి చేయాలని సూచించారు.

అనంతరం మార్టూరు మండలంలో జరుగుతున్న ఎస్‌ఐఆర్ (SIR) ప్రక్రియను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

నమోదు వివరాలు, రికార్డుల నిర్వహణ, ప్రక్రియ అమలును పరిశీలించిన కలెక్టర్ పలు లోపాలను గుర్తించి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా, తప్పిదాలకు తావులేకుండా ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియను నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించే సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కలెక్టర్, పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవాలని హెచ్చరించారు.

ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన గడువులోగా ప్రక్రియను నాణ్యతతో పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

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KaleshaVali (Bhasha), Chirala

KaleshaVali (Bhasha), Chirala

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