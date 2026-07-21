Amaravati: గిరిజన హక్కుల పరిరక్షణకు కట్టుబడి ఉన్నాం: సీఎం చంద్రబాబు!
Amaravati: గిరిజన సంక్షేమ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష. జీవో-3 స్థానే ప్రత్యామ్నాయాల అన్వేషణ, బాక్సైట్ తవ్వకాలు, 1/70 చట్టం మరియు కొత్త జోన్లపై కీలక ఆదేశాలు.
Amaravati: గిరిజన హక్కుల పరిరక్షణ, షెడ్యూల్ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. గిరిజన సంక్షేమ శాఖపై నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షలో జీవో నంబర్-3 అమలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో స్థానికులకు ఉద్యోగాల రక్షణ, జోన్ల పునర్విభజన, బాక్సైట్ అంశం, 1/70 చట్టం అమలు వంటి కీలక అంశాలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ముఖ్యంగా గిరిజన సంఘాలతో త్వరలోనే ప్రత్యక్ష చర్చలు నిర్వహించి వారి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
సమీక్షలో జీవో నంబర్-3పై సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2000లో తీసుకొచ్చిన ఈ జీవో ద్వారా షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో స్థానిక గిరిజనులకు 100 శాతం ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లు కల్పించిన విషయాన్ని సీఎం గుర్తు చేశారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు అమల్లో ఉన్న ఈ ఉత్తర్వు 2020లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో రద్దు కావడం వల్ల గిరిజనులకు అందుతున్న ప్రయోజనాలు నిలిచిపోయాయని పేర్కొన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఈ కేసును సమర్థంగా వాదించడంలో విఫలమైందని వ్యాఖ్యానించిన సీఎం, ప్రస్తుతం చట్టపరమైన పరిమితుల్లోనే జీవో-3 ప్రయోజనాలు కొనసాగించే ప్రత్యామ్నాయాలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందన్నారు.
స్థానిక గిరిజనులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కేలా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై గిరిజన సంఘాలతో చర్చించి వారి సూచనలు కూడా స్వీకరించాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. చట్టపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించే మార్గాలపై గిరిజన సంఘాలను భాగస్వాములను చేయడం ద్వారా పరిష్కారానికి ప్రయత్నిస్తామని ప్రభుత్వం సంకేతాలిచ్చింది.
పరిపాలనా పరంగా కూడా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను జోన్-1లోకి, పోలవరం జిల్లాను జోన్-2లోకి చేర్చే ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. దీంతో స్థానిక నియామకాలు, పరిపాలనా వ్యవస్థలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.బాక్సైట్ మైనింగ్ అంశంపైనా సీఎం స్పందించారు.
గిరిజనుల హక్కులు, మనోభావాలకు విరుద్ధంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు ప్రభుత్వం తీసుకోదని స్పష్టం చేశారు. గతంలో జరిగిన అవకతవకల వల్లే బాక్సైట్ లీజుల అంశం అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లిందని పేర్కొంటూ, ప్రస్తుతం గిరిజనులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. అలాగే 1/70 చట్టం అమలుపై కూడా ఎలాంటి అనుమానాలు అవసరం లేదని, ఈ విషయాన్ని గిరిజన సంఘాలకు స్పష్టంగా వివరించాలని అధికారులకు సూచించారు.
గిరిజన ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధిపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. అరకు కాఫీకి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావడం, ఆరోగ్యం, విద్య, రవాణా వంటి మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని సీఎం పేర్కొన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడినప్పుడే నిజమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
గిరిజన హక్కుల పరిరక్షణ, జీవో-3 ప్రయోజనాలకు ప్రత్యామ్నాయాల అన్వేషణ, గిరిజన సంఘాలతో సంప్రదింపులు, పరిపాలనా సంస్కరణలు, గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి అనే ఐదు అంశాలను ప్రభుత్వం సమాంతరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే సంకల్పాన్ని ఈ సమీక్ష ద్వారా వెల్లడించింది. త్వరలో జరగనున్న ప్రభుత్వం-గిరిజన సంఘాల సమావేశాలు ఈ అంశాల్లో కీలక ముందడుగుగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.