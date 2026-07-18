Guntur: గుంటూరు మహిళపై దాడి ఘటన.. సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్
Guntur: గుంటూరు కృష్ణబాబు కాలనీలో మహిళపై జరిగిన దాడి ఘటనపై సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
Guntur: గుంటూరు నగరంలోని కృష్ణబాబు కాలనీలో మహిళపై జరిగిన దాడి ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని సీఎం సామాజిక మాధ్యమ వేదిక 'ఎక్స్'లో పేర్కొన్నారు.
ఏ మహిళనైనా అవమానించే, భయభ్రాంతులకు గురిచేసే లేదా దాడులకు పాల్పడే చర్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించే ఘటనలకు సమాజంలో ఎలాంటి స్థానం ఉండకూడదని ఆయన అన్నారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం ఏమాత్రం వెనుకడుగు వేయదని స్పష్టం చేశారు.
ఘటనపై వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు నిందితుడిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్లు సీఎం వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా, ఘటనకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి రాజకీయంగా అధికార పార్టీకి చెందినవాడని వార్తలు రావడంతో, అతడిని పార్టీ నుంచి తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పార్టీ పేరు చెప్పుకుని చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే ఎలాంటి ఉపేక్ష ఉండదని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
"చట్టం ముందు అందరూ సమానమే" అనే సూత్రాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేసిన ముఖ్యమంత్రి, అధికార పార్టీకి చెందిన వారైనా, ప్రతిపక్షాలకు చెందిన వారైనా, సాధారణ ప్రజలైనా నేరం చేస్తే చట్టప్రకారం శిక్ష అనుభవించాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ అండతో తప్పించుకునే అవకాశం ఎవరికీ ఉండదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మహిళల భద్రత, గౌరవ పరిరక్షణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అత్యున్నత ప్రాధాన్యతల్లో ఒకటని చంద్రబాబు తెలిపారు. మహిళలు నిర్భయంగా జీవించే వాతావరణం కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని పేర్కొంటూ, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోలీసు శాఖ మరింత అప్రమత్తంగా పనిచేయాలని ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనపై సీఎం తక్షణ స్పందనతో పాటు, నిందితుడి అరెస్టు, పార్టీ నుంచి సస్పెన్షన్ వంటి చర్యలు ప్రభుత్వం మహిళల భద్రత విషయంలో రాజీ పడదనే సంకేతాలను ఇచ్చాయని పార్టీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నేరం చేసిన వ్యక్తి టిడిపి కి చెందినా ఏ పార్టీకి చెందినవాడైనా చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
మహిళలపై నేరాలను అరికట్టేందుకు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో, గుంటూరు ఘటనపై తీసుకున్న తాజా నిర్ణయాలు కూడా అదే దిశలో ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. బాధిత మహిళకు న్యాయం జరిగేలా దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ఈ ఘటన మరోసారి మహిళల భద్రత, సామాజిక బాధ్యత, రాజకీయ పార్టీల బాధ్యత వంటి అంశాలపై చర్చకు దారితీసింది. మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని, అలాంటి ఘటనలకు పాల్పడే వారిపై చట్టం తన పని తాను చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.