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Palnadu: పొందుగులలో ఘర్షణ: ట్రాక్టర్ ఆపడంపై వివాదం, ఇద్దరికి గాయాలు!

Palnadu: దాచేపల్లి మండలం పొందుగులలో ట్రాక్టర్ ఆపడంపై చెలరేగిన వివాదంలో మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తులు జరిపిన దాడిలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

SK SAIDA, GURAJALA
Published on: 26 Sept 2026 10:35 AM IST
Palnadu
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Palnadu: పొందుగులలో ఘర్షణ: ట్రాక్టర్ ఆపడంపై వివాదం, ఇద్దరికి గాయాలు!

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Palnadu: నరసరావుపేట కి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు గణేషూని నిమజ్జనం సందర్భంగా నర్సరావుపేట నుంచి పొందుగులకి తీసుకువచ్చిన వైనం... గణేషుని నిమజ్జనం అయిపోయిన తర్వాత రోడ్డు పక్కన ట్రాక్టర్ ఆపడంతో అటుగా వస్తున్న స్కూలు బస్సు డ్రైవర్ ట్రాక్టర్ కొంచెం పక్కకు జరపమని అడిగిన నేపథ్యంలో వెంటనే ట్రాక్టర్ లో ఉన్న కొంతమంది మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తులు దిగి ఘర్షణకు పాల్పడ్డారు....

ఈ ఘటనలో అక్కడ ఉన్న స్కూల్ విద్యార్థుల పేరెంట్స్ ఒకరికి తలకు తీవ్ర గాయం కాగా , మరొక వ్యక్తి ఆయిన స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్ కి స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి.... జరిగిన ఘటనపై దాచేపల్లి పోలీసు స్టేషన్ లో పిర్యాదు , కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న దాచేపల్లి పోలీసులు....

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SK SAIDA, GURAJALA

SK SAIDA, GURAJALA

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