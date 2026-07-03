Nuzendla: అభివృద్ధి–సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం.. చీఫ్ విప్ జీవీ
Nuzendla: వినుకొండ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు, ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కోట్లాది రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశారు.
Nuzendla: అభివృద్ధి, సంక్షేమం అనే రెండు కళ్లతో రాష్ట్రాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తోందని చీఫ్ విప్ జీవీ ఆంజనేయులు అన్నారు. శుక్రవారం ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తో కలిసి వినుకొండ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఆయన, నూజెండ్ల మండలం రవ్వవరం గ్రామంలో రూ.40 లక్షలతో నిర్మించిన స్వర్ణ గ్రామ సచివాలయం, రూ.21.80 లక్షలతో నిర్మించిన రైతు సేవా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.
త్రిపురాపురంలో రూ.15 లక్షలతో సీసీ రోడ్లు, కొత్త ఉప్పరపాలెం ఎస్సీ కాలనీలో రూ.10 లక్షల సీసీ రోడ్డు, పూర్తిజయపురంలో రూ.1 కోట్ల బీటీ రోడ్డు, నూజెండ్ల రింగ్ రోడ్డుకు రూ.1.10 కోట్ల పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.
జల జీవన్ మిషన్ ద్వారా రూ.29.54 కోట్లతో తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం టిడ్కో ఇళ్లు, ఉద్యోగాల హామీలు నెరవేర్చలేదని విమర్శించిన జీవీ, కూటమి ప్రభుత్వం 23 నెలల్లో 10 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించి ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.