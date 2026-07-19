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Bapatla: మండల కార్యాలయంలోనే పురుగుల మందు తాగిన రైతు!

Bapatla: బాపట్ల జిల్లా చిన్నగంజాం మండలం రాజుబంగారుపాలెంలో పొలం వివాదం కలకలం రేపింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 July 2026 5:37 PM IST
Bapatla
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Bapatla: మండల కార్యాలయంలోనే పురుగుల మందు తాగిన రైతు!

బాపట్ల: చిన్నగంజాం మండలం రాజుబంగారు పాలెం లో ఆట్ల వెంకటేశ్వర్లు రెడ్డి వ్యక్తి ఆత్మహత్యయత్నం.పొలం విషయం లో గ్రామ టీడీపీ అధ్యక్షుడు భాస్కర్ రెడ్డి మరో పది మంది వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య కు పాల్పడిన వైనం. మండల కార్యాలయం లో పురుగు మందు సేవించిన వెంకటేశ్వర్లు రెడ్డి.

బంధువులు సహాయం తో చీరాల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ తరలింపు.తనకు న్యాయం చేయాలని అవుట్ పోస్ట్ పోలీసులు కు పిర్యాదు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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