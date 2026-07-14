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Parchur: బాలల హక్కుల కమిషన్ సభ్యురాలు పద్మలత ఆకస్మిక తనిఖీ!

Parchur: బాపట్ల జిల్లా పర్చూరులోని ప్రభుత్వ వైద్యశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యురాలు పద్మలత ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

KaleshaVali (Bhasha), Chirala
Published on: 14 July 2026 4:56 PM IST
Parchur
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Parchur: బాలల హక్కుల కమిషన్ సభ్యురాలు పద్మలత ఆకస్మిక తనిఖీ!

పర్చూరు: పర్చూరులో రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యురాలు పద్మలత ప్రభుత్వ వైద్యశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. రోగులు, పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలకు అందుతున్న సేవలను పరిశీలించిన ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యురాలు పద్మలత మంగళవారం బాపట్ల జిల్లా పర్చూరులోని ప్రభుత్వ వైద్యశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆసుపత్రిలో రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలు, అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలకు అందిస్తున్న సేవలను పరిశీలించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రక్తహీనత నివారణపై విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఆధునిక వైద్య పరికరాలు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రజలకు మరింత నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

కార్యక్రమంలో జిల్లా బాలల హక్కుల పరిరక్షణ అధికారి పురుషోత్తం, పర్చూరు సీడీపీఓ సుభద్ర, ప్రభుత్వ వైద్యశాల వైద్యాధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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KaleshaVali (Bhasha), Chirala

KaleshaVali (Bhasha), Chirala

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