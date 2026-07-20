Vinukonda: ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటూ 19 ఏళ్ల యువకుడు ఆత్మహత్య!
Vinukonda: పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ రజక కాలనీలో మర్రిపూడి సాయి (19) అనే యువకుడు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
వినుకొండ: వినుకొండ పట్టణ శివారు రజక కాలనీలో సోమవారం విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మర్రిపూడి సాయి (19) అనే యువకుడు తన ఇంట్లో ఫ్యాన్కు చీరతో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సాయి తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు, తల్లి రమణ కూలీ పనులకు వెళ్లగా, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సాయి ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
మధ్యాహ్నం ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తల్లిదండ్రులు సాయిని ఉరివేసుకున్న స్థితిలో గుర్తించి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. సాయి పట్టణంలోని ఓ వ్యాపార సంస్థలో కూలీగా పనిచేస్తున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. వెంకటేశ్వర్లుకు ఇద్దరు కుమారులు ఉండగా, పెద్ద కుమారుడు చదువుకుంటున్నాడు. రెండో కుమారుడైన సాయి ఆకస్మికంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. యువకుడు ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నాడనే విషయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. రజక కాలనీలో ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.