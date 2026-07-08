Gundugolanu: గుండుగొలనులో మెగా మెడికల్ క్యాంప్.. ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే
Gundugolanu: ఏలూరు జిల్లా ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం గుండుగొలనులో నిర్వహించిన మెగా మెడికల్ క్యాంపును ఎమ్మెల్యే పత్సమట్ల ధర్మరాజు కూటమి నాయకులతో కలిసి ప్రారంభించారు.
Gundugolanu: ఉంగుటూరు నియోజకవర్గం భీమడోలు మండలం గుండుగొలను గ్రామంలోని సొసైటీ కళ్యాణ మండపంలో అంతర్జాతీయ సహకార వారోత్సవాల సందర్భంగా ది విశాల సహకార పరపతి సంఘం ఆధ్వర్యంలో, ఏలూరు ఆశ్రమం ఆసుపత్రి వారి సహకారంతో నిర్వహించిన మెగా మెడికల్ క్యాంపును బుధవారం ఉంగుటూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ పత్సమట్ల ధర్మరాజు గారు కూటమి నాయకులతో కలిసి ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు గారు వైద్య శిబిరాన్ని సందర్శించి, వివిధ విభాగాలకు చెందిన వైద్య నిపుణులు ప్రజలకు అందిస్తున్న వైద్య సేవలను పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన స్వయంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకుని, శిబిరానికి విచ్చేసిన ప్రజలకు నిర్వహిస్తున్న వైద్య పరీక్షలు, అందిస్తున్న చికిత్స, ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్న మందుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ధర్మరాజు గారు మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలను చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి మెగా వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. ప్రజలు తమ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ ఇలాంటి ఉచిత వైద్య శిబిరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ మెగా మెడికల్ క్యాంపును నిర్వహించిన ది విశాల సహకార పరపతి సంఘం నిర్వాహకులు, ఏలూరు ఆశ్రమం ఆసుపత్రి వైద్య బృందాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ జనసేన, టీడీపీ, బీజేపీ ముఖ్య నాయకులు, భీమడోలు మండల అధ్యక్షులు, గ్రామ అధ్యక్షులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, సొసైటీ చైర్మన్, డైరెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, వైద్యులు, సిబ్బంది, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.