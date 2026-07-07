Eluru: 3 ఎకరాల ఫారెస్ట్ భూమి హాంఫట్.. నిందితుడిపై కేసు నమోదు!
Eluru: క్కునూరు మండలం కొండపల్లి శివారులో అటవీ భూమిని ఆక్రమించి చెట్లు నరికిన వ్యక్తిపై అమరవరం రేంజర్ హరి గోపాల్ కేసు నమోదు చేశారు.
ఏలూరు: అటవీ భూముల పరిరక్షణకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ క్షేత్ర స్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. పోడు వ్యవసాయం పేరుతో కొందరు అటవీ భూములను ఇష్టం వచ్చినట్లు పోడు నరికి పంటలు సాగు చేస్తున్నారు.
కుక్కునూరు మండలంలోని బర్లమడుగు గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కొండపల్లి గ్రామ శివారులో ఏకంగా సుమారు మూడు ఎకరాల వరకు ఫారెస్ట్ లోని 30,40 ఏండ్ల నాటి భారీ వృక్షాలను మిషన్లతో కోసి ఫారెస్ట్ భూమిని పంటల సాగుకు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు చేసినట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తుండగా, అధికారుల వాదన మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంది.
కేవలం ఎకరంన్నర మాత్రమే కొత్త పోడు నరికారని, పాతపోడు కలిపి మూడు ఎకరాల పైనే ఉంటుందని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆక్రమణకు గురైన అటవీ భూములను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు చదును చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే విషయమై అమరవరం రెంజర్ హరి గోపాల్ ని వివరణ కోరగా ఫారెస్ట్ భూమిని పోడు నరికిన విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ఆక్రమణకు పాల్పడిన వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు.