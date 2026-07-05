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Kukkunuru: కురిమెళ్ళ సుధాకర్ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం!

Kukkunuru: మరణించిన టిడిపి నేత కురిమెళ్ళ సుధాకర్ కుటుంబానికి సీఎం సహాయనిధి నుంచి మంజూరైన రూ.5 లక్షల చెక్కును భార్యకు అందజేసిన మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు అమరవరపు అశోక్.

BULLA NAGARAJU, KUKUNOOR
Published on: 5 July 2026 5:22 PM IST
Kukkunuru
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Kukkunuru: కురిమెళ్ళ సుధాకర్ కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం!

కుక్కునూరు: తెలుగుదేశం పార్టీ మండల ఉపాధ్యక్షుడు, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ కురిమెళ్ళ సుధాకర్ కొద్దిరోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మరణించిన విషయం విదితమే. ఆ సమయంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు అమరవరపు అశోక్ సుధాకర్ కుటుంబ సభ్యులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వద్దకు తీసుకునివెళ్ళి సుధాకర్ పార్టీకి అందించిన సేవలు వారి కుటుంబ పరిస్థితులు, వారి సతీమణి ఆరోగ్య పరిస్థితులు వివరించటం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సుధాకర్ కుటుంబానికి అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని తెలియజేయటం జరిగింది. చెప్పిన విధంగానే ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి నుండి వారి కుటుంబానికి ఐదు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించటం జరిగింది. ఆ ఐదు లక్షల రూపాయలు చెక్కును సుధాకర్ భార్యకు మండల పార్టీ నాయకులతో కలిసి టిడిపి మండల అధ్యక్షులు అశోక్ అందజేశారు.

ఈ సందర్భంగా సుధాకర్ కుటుంబ సభ్యులు చంద్రబాబు నాయుడుకు, తెలుగుదేశం పార్టీకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్రధాన కార్యదర్శి కట్టం రాంబాబు, కరుటూరీ రాధాక్రిష్ణ, కొమ్మన వెంకటేశ్వరరావు, కురిమెళ్ళ కృష్ణ, భేతి శ్రీను, కోటిపల్లి ముత్యాలరావు, ఎండి నఖిమ్, చిట్టిపోతుల పోసి, బీరం అంజి, మేకల పాంచాట తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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BULLA NAGARAJU, KUKUNOOR

BULLA NAGARAJU, KUKUNOOR

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