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Eluru: ఏలూరులో వైభవంగా పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్!

Eluru: ఏలూరు పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో పెదవేగి పీటీసీ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్ ఘనంగా నిర్వహణ. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి కొలుసు పార్థసారధి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 26 Sept 2026 12:06 PM IST
Eluru
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Eluru: ఏలూరులో వైభవంగా పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్!

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Eluru: ఏలూరు పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయ ఆవరణలోని పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో పెదవేగి పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ (PTC) ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న స్టైఫండరీ క్యాడెట్ ట్రైనీ పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల (SCTPC) పాసింగ్ ఔట్ పరేడ్ ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారధి విశిష్ట అతిథిగా హాజరై శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు.ఈ కార్యక్రమంలో ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ జి.వి.జి.అశోక్ కుమార్,జిల్లా కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి,ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి రాధాకృష్ణయ్య (చంటి) తదితరులు పాల్గొన్నారు.

EluruPTC Passing Out ParadeMinister Kolusu Parthasarathy
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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