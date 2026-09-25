Nidadavole: దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలించిన మంత్రి కందల దుర్గేష్
Nidadavole: నిడదవోలులో భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించిన మంత్రి కందల దుర్గేష్. రైతులు ఆందోళన చెందవద్దని, ప్రభుత్వపరంగా పూర్తి అండగా ఉంటామని భరోసా.
నిడదవోలు: భారీ వర్షాల ధాటికి నిడదవోలు నియోజకవర్గంలో దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖామాత్యులు కందల దుర్గేష్ క్షేత్రస్థాయిలో స్వయంగా పరిశీలించారు. నియోజకవర్గం నిడదవోలు రూరల్ మండల పరిధిలోని తీరుగూడెం, ఆంజనేయపురం, కంసాలిపాలెం, రావిమెట్ల, శంకరాపురం, తిమ్మరాజుపాలెం తదితర గ్రామాల్లో పర్యటించి ముంపునకు గురైన సుమారు 370 హెక్టార్లు (926 ఎకరాలు) పంట పొలాలను పరిశీలించారు.
ఈ సంక్షిష్ట సమయంలో రైతులకు ధైర్యం కల్పించేందుకు నేరుగా పొలాల్లోకి, రైతుల వద్దకే వెళ్లిన మంత్రి దుర్గేష్.. వారి సమస్యలను సానుభూతితో ఆలకించారు. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎంత మేర పంట నష్టం వాటిల్లిందనే వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా "అన్నదాతలు ఎవరూ దిగులు చెందవద్దు.. ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ మీకు అండగా ఉంటుంది" అని మంత్రి దుర్గేష్ రైతులకు భరోసానిచ్చారు. గత ఏడాది ఇదే ప్రాంతంలో ముంపు సమస్య తలెత్తినప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి పరిహారం అందించిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తుచేశారు. రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందనే నినాదంతో ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందని స్పష్టం చేశారు.
పర్యటనలో భాగంగా కంసాలిపాలెం-మాధవరం వద్ద ఆగి ఎర్రకాలువ ఉధృతిని పరిశీలించారు. పంట నష్టం అంచనా నివేదికలను ప్రభుత్వానికి పంపేటప్పుడు అత్యంత పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని, ముంపునకు గురైన ప్రతి ఒక్క రైతుకూ న్యాయం జరిగేలా ప్రతి హెక్టారు నష్టపరిహారాన్ని అందజేయాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు.
ఎర్రకాలువ కారణంగా తరచూ ముంపునకు గురవుతున్న సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభించిందని మంత్రి దుర్గేష్ తెలిపారు. ప్రతి కేబినెట్ సమావేశంలోనూ ఈ అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, శాశ్వత నివారణ చర్యలపై ముమ్మరంగా కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
అధికారులు అందించిన వివరాల ప్రకారం.. తిమ్మరాజుపాలెంలో 20 హెక్టార్లు, కోరుమామిడిలో 34, కంసాలిపాలెంలో 100, రావిమెట్లలో 76, సింగవరంలో 36, తాళ్లపాలెంలో 32, నిడదవోలులో 72 హెక్టార్లు చొప్పున మొత్తం 370 హెక్టార్లలో సుమారు 530 మంది రైతులు నష్టపోయినట్లు అధికారులు మంత్రి దుర్గేష్ కి వివరించారు.
భారీ వర్షాలు పడుతున్నందున ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి దుర్గేష్ వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు.ఈ సందర్భంగా రోడ్లపై పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగించి వాహనదారుల ప్రయాణానికి మార్గం సుగమం చేశారు.