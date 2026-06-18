Kukkunoor: కుక్కునూరులో ఘనంగా ఎమ్మార్పీఎస్ 'గో టు విలేజ్'
Kukkunoor: ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలం సీఎం కాలనీలో ఎమ్మార్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో 'గో టు విలేజ్' కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.
Kukkunoor: ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలం సీఎం కాలనీలో గో టు విలేజ్-40 డేస్ కార్యక్రమం వేల్పుల ప్రసాద్ మాదిగ , కుక్కునూరు గ్రామ అధ్యక్షుడు, గాడిద ఉమామహేశ్వరరావు మాదిగ, కుకునూరు మండల కన్వీనర్ అధ్యక్షతన ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మార్పీఎస్ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షులు కొత్తపల్లి మురళీకృష్ణ మాదిగ, ఎమ్మెస్పీ రాష్ట్ర నాయకులు విస్సంపల్లి సిద్దు మాదిగ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా పద్మశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి మాదిగ పల్లెలో ఎమ్మార్పీఎస్ జండా దిమ్మె నిర్మాణం, ఎమ్మార్పీఎస్ అనుబంధ సంఘాల గ్రామ కమిటీల నిర్మాణం, మాదిగ విద్యార్థుల విద్యా ఆవశ్యకతపై మరియు ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు మాదిగ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు ఘనంగా శాలువాలతో సన్మానం చేయడం జరిగిందిగ్రామ పెద్దలు, మండల నాయకులు, జిల్లా నాయకులను కలుపుకొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా పిలుపునిచ్చారు.
జూలై 7న ఎంఆర్పిఎస్ 32వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ప్రతి గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం లో జండా దిమ్మల నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని ఘనంగా జరపాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కుకునూరు మాజీ సర్పంచ్ వేల్పుల శ్రీనివాసరావు , గణపవరం మాదిగ యువకులు వేల్పుల రవి మహిళలు విద్యార్థులు యువకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేశారు.