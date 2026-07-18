Rampachodavaram: స్వయంగా చెత్తను తొలగించిన ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్!
Rampachodavaram: రంపచోడవరం అంబేద్కర్ సెంటర్లో స్వర్ణ ఆంధ్ర–స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమం.
Rampachodavaram: పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం పట్టణంలోని అంబేద్కర్ సెంటర్లో ప్రతినెల మూడో శనివారం నిర్వహించే స్వర్ణ ఆంధ్ర–స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమాన్ని రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే మిర్యాల శిరీష దేవి, జిల్లా కలెక్టర్ కె. దినేష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్. ప్రశాంత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల సిబ్బంది, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, స్థానిక ప్రజలతో కలిసి స్వచ్ఛందంగా పరిశుభ్రత కార్యక్రమంలో పాల్గొని అంబేద్కర్ సెంటర్ పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగించారు.
రహదారుల వెంట ఉన్న వ్యర్థాలను తొలగిస్తూ, మొక్కల చుట్టూ పెరిగిన కలుపు మొక్కలను శుభ్రం చేసి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ప్రజలు తమ ఇళ్లు, వ్యాపార సంస్థలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచాలని, ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.
స్వచ్ఛత అనేది ఒక్కరోజు కార్యక్రమం కాదని, ప్రతి పౌరుడు నిత్య జీవితంలో అలవర్చుకోవాల్సిన మంచి అలవాటని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పరిశుభ్రమైన గ్రామాలు, పట్టణాల నిర్మాణమే స్వర్ణ ఆంధ్ర లక్ష్యమని, ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమవుతుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారులు, మున్సిపల్ సిబ్బంది, వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొని పరిసరాలను స్వయంగా శుభ్రం చేస్తూ స్వచ్ఛతపై అవగాహన కల్పించారు.