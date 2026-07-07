Jangareddygudem: ఆస్తి వివాదంలో బాబాయిని హతమార్చిన అన్న కొడుకు!
Jangareddygudem:
జంగారెడ్డిగూడెం: మండలం పెరంపేటలో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రైతు భరోసా కేంద్రం మెట్లపై కారుమూరి దుర్గా రెడ్డిని, అతని అన్నయ్య కుమారుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మరియు అతని అనుచరులు కత్తులతో నరికి అతి కిరాతకంగా హతమార్చారు.
ఆస్తి, పొలం వివాదాలే ఈ హత్యకు కారణని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. మృతుడికి ప్రాణ హాని ఉందని నిందితులపై గతంలోనే పోలీసులకు వివరాలు తెలిపిన పట్టించుకోవడంలేదని కాగా తమ పైనే బండోవర్ కేసులు కడుతున్నారంటూ బంధువులు ఆరోపించారు.
నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడాలని, న్యాయం జరిగే వరకు మృతదేహాన్ని తరలించనివ్వబోమని మృతుని బంధువులు పోలీసులకు తెలిపారు.
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