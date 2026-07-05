Rampachodavaram: గుడిస పర్యాటక ప్రాంతానికి రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేత!
Rampachodavaram: భారీ వర్షాల వల్ల మారేడుమిల్లి గుడిస పర్యాటక ప్రాంత రహదారి తీవ్రంగా దెబ్బతింది.
రంపచోడవరం: పోలవరం జిల్లా మారేడుమిల్లి గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరదల ప్రభావంతో గుడిస పర్యాటక ప్రాంతానికి వెళ్లే రహదారి తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. రోడ్డు అనేక చోట్ల దెబ్బతినడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అనుకూల పరిస్థితులు లేకపోవడంతో పాటు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో పర్యాటకుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని గుడిస పర్యాటక ప్రాంతానికి తాత్కాలికంగా రాకపోకలను నిలిపివేస్తున్నట్లు రంపచోడవరం డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ శివకుమార్ గంగాల్, ఐఎఫ్ఎస్ తెలిపారు.
పరిస్థితులు పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి చేరుకుని, రహదారికి అవసరమైన మరమ్మతులు పూర్తయ్యే వరకు ఎవరూ గుడిస ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. పర్యాటకులు, స్థానిక ప్రజలు, టూర్ ఆపరేటర్లు, వాహనదారులు మరియు మీడియా ప్రతినిధులు ఈ నిర్ణయానికి పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు. ప్రజల ప్రాణ భద్రతే అటవీశాఖకు అత్యంత ప్రాధాన్యత అని, పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ రహదారి పునరుద్ధరణ అనంతరం పర్యాటక ప్రాంతాన్ని తిరిగి ప్రారంభించే విషయాన్ని అధికారికంగా తెలియజేస్తామని డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ శ్రీ శివకుమార్ గంగాల్, ఐఎఫ్ఎస్ పేర్కొన్నారు.