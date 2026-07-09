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Polavaram: గండి పోచమ్మ ఆలయాన్ని ముంచెత్తిన గోదావరి వరద

Polavaram: భద్రాచలం ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు పోటెత్తడంతో పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలోని ప్రసిద్ధ గండి పోచమ్మ తల్లి ఆలయం నీట మునిగింది.

Prasanna, Rampachodavaram
Published on: 9 July 2026 12:36 PM IST
Polavaram
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Polavaram: గండి పోచమ్మ ఆలయాన్ని ముంచెత్తిన గోదావరి వరద

Polavaram: పోలవరం జిల్లా, దేవీపట్నం మండలంలో గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. భద్రాచలం ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు రావడంతో నది ఉరకలేస్తూ ప్రవహిస్తోంది. గురువారం వరద ఉద్ధృతికి ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం గండి పోచమ్మ తల్లి అమ్మవారి ఆలయంలోకి గోదావరి నీరు ప్రవేశించింది. దీంతో ఆలయ సమీపంలోని దుకాణాలు నీట మునగగా, భక్తుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి.

గోదావరి వరద కారణంగా అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ప్రధాన రోడ్లు కూడా నీట మునిగాయి. వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. భద్రాచలం ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి గోదావరి వరద భారీగా రావడంతో దిగువ ప్రాంతాలైన దేవీపట్నం, గండి పోచమ్మ తల్లి ఆలయ ప్రాంతాల్లో వరద ఉధృతి పెరిగింది.

ప్రజలు ఎవరూ నదిలోకి వెళ్లవద్దని, గట్టు వెంబడి తిరగవద్దని రెవెన్యూ, పోలీస్ అధికారులు హెచ్చరించారు. అవసరమైన చోట్ల సహాయక చర్యలకు సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు. గండి పోచమ్మ తల్లిని దర్శించుకునే భక్తులు వరద తగ్గే వరకు ఆలయానికి వెళ్లవద్దని కోరారు.

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Prasanna, Rampachodavaram

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