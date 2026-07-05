Eluru: చేబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఘోరం రైలు ఢీకొని నలుగురు మృతి!
Eluru: చేబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో శనివారం రాత్రి రైలు ప్రమాదం జరిగింది. షాలిమార్ ప్రత్యేక రైలు ఢీకొని ముగ్గురు మహిళలు, ఒక యువకుడు దుర్మరణం పాలయ్యారు.
ఏలూరు: రైలు ఢీకొని నలుగురి మృతి
ముగ్గురు మహిళలు, ఓ యువకుడు దుర్మరణం
ఆత్మహత్య కోణంలో దర్యాప్తు
చేబ్రోలు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో శనివారం రాత్రి ఘటన
చర్లపల్లి–షాలిమార్ ప్రత్యేక రైలు (08046) ఢీకొని నలుగురు మృతి
మహిళ వద్ద 'షేక్ హసీనా' పేరుతో ఉన్న ఏటీఎం కార్డు స్వాధీనం
తాడేపల్లిగూడెం ఆర్టీసీ డిపో పార్కింగ్ రసీదు లభ్యం
ఘటనాస్థలంలో రెండు దెబ్బతిన్న మొబైల్ ఫోన్లు గుర్తింపు.
Next Story