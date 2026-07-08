Eluru: వేలేరుపాడులో అర్ధరాత్రి ఘోర అగ్నిప్రమాదం
Eluru: ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండల కేంద్రంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున షార్ట్ సర్క్యూట్ (Short Circuit) వల్ల ఘోర అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.
Eluru: ఏలూరు జిల్లా వేలేరు పాడు మండల కేంద్రంలోని బుధవారం తెల్లవారుజామున షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా పెంకుటిల్లు దగ్ధమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మండల కేంద్రంలోని ఐ టిడిపి వేలేరుపాడు మండల కార్యదర్శి ఎండీ నకీమ్ ఇంట్లో బుధవారం తెల్లవారుజామున 2.30 గంటల సమయంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు వ్యాపించడంతో పెంకుటిల్లు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులు,
ఇంట్లో ఉన్న బీరువాలోని రెండు లక్షలు నగదు, లక్షన్నర విలువ బంగారు ఆభరణాలు, ఫర్నిచర్ మొత్తం కాలి బూడిదగా మారాయి. వాటి అంచనిత విలువ సుమారు 5 లక్షల పైనే ఉంటుందని బాధితులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో కుటుంబం తీవ్రంగా నష్టపోయిందని, ప్రభుత్వం తరఫున ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
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