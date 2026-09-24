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Eluru: అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పింఛన్ల పంపిణీ: కలెక్టర్

Eluru: బ్యాంకుల సమ్మె నేపథ్యంలో ఏలూరు జిల్లాలో అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లను పంపిణీ చేయనున్నట్లు కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి తెలిపారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 8:31 PM IST
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Eluru: అక్టోబర్ 1 మధ్యాహ్నం నుంచి పింఛన్ల పంపిణీ: కలెక్టర్

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ఏలూరు జిల్లా: ఏలూరు జిల్లాలో అక్టోబర్ నెలకు సంబంధించిన ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ అక్టోబర్ 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం నుండి ప్రారంభం కానుంది.జిల్లా కలెక్టర్ కె.వెట్రిసెల్వి గురువారం మునిసిపల్ కమిషనర్లు, ఎంపీడీఓలతో జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

జాతీయ బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఈ నెల 28 నుండి 30 వరకు సమ్మెలో ఉంటున్నందున,అక్టోబర్ 1వ తేదీ ఉదయం బ్యాంకుల నుండి నగదు ఉపసంహరించి,అదే రోజు మధ్యాహ్నం నుండి పంపిణీ చేస్తారు.

అక్టోబర్ 1వ తేదీన పింఛను తీసుకోలేని వారికి అక్టోబర్ 3వ తేదీన అందజేస్తారు.సచివాలయ,ఇతర ప్రభుత్వ సిబ్బంది ద్వారా లబ్ధిదారుల ఇళ్ల వద్దనే పింఛన్లను పంపిణీ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.పింఛనుదారులు ముందస్తుగా ఇళ్ల వద్ద అందుబాటులో ఉండాలని కలెక్టర్ కోరారు.

ఈ సమీక్షా సమావేశంలో డీఆర్డీఏ పీడీ టి.విజయలక్ష్మి,డీపీఓ మల్లికార్జునరావు తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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