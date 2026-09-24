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Eluru: ఏలూరులో ఉచిత వైద్య శిబిరం: ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి పర్యవేక్షణ

Eluru: ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరానికి భారీ స్పందన లభించగా, ఓ నిరుపేద మహిళకు కుట్టు మిషన్ అందజేశారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 8:58 PM IST
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Eluru: ఏలూరులో ఉచిత వైద్య శిబిరం: ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి పర్యవేక్షణ

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ఏలూరు: ఏలూరు పవర్‌పేటలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రతి గురువారం నిర్వహిస్తున్న ఉచిత వైద్య శిబిరానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గురువారం నిర్వహించిన వైద్య శిబిరానికి నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు హాజరై వైద్య సేవలు పొందారు.

శిబిరానికి వచ్చిన వారికి వైద్యులు, సిబ్బంది అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు రక్త పరీక్షలు చేశారు. ఆరోగ్య సమస్యలను తెలుసుకుని అవసరమైన వైద్య సలహాలు అందించారు. అనంతరం అవసరార్థులకు ఉచితంగా మందులను పంపిణీ చేశారు.

వైద్య శిబిరం కొనసాగుతున్న తీరును టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు, ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. శిబిరానికి వచ్చిన ప్రజలతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వైద్య సేవలపై వారికి ధైర్యం కల్పించారు.

ఈ సందర్భంగా ఒక మహిళకు ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి కుట్టు మిషన్‌ను అందజేశారు. స్వయం ఉపాధి ద్వారా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేందుకు ఈ సహాయం ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.

ఉచిత వైద్య సేవలు, మందులు పొందిన ప్రజలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో గోపాలపురం ఎమ్మెల్యే మద్దిపాటి వెంకట్రాజు, టీడీపీ జిల్లా మీడియా కో-ఆర్డినేటర్‌ చల్లా వెంకట సత్యవరప్రసాదరావు, ఈడా చైర్మన్‌ పెద్దిబోయిన శివప్రసాద్‌, టీడీపీ నగర అధ్యక్షులు చోడే వెంకటరత్నం, కార్యదర్శి రెడ్డి నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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