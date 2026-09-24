Eluru: అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వి!
Eluru: ఏలూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాల హెచ్చరిక: తమ్మిలేరు, బుడమేరు వాగుల వద్ద బారికేడ్లు, కంట్రోల్ రూమ్ల ఏర్పాటుకు జిల్లా కలెక్టర్ కె. వెట్రిసెల్వి కీలక ఆదేశాలు.
ఏలూరు: ఏలూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికారులు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ కె. వెట్రిసెల్వి ఆదేశించారు.
గురువారం అధికారులతో నిర్వహించిన టెలి కాన్ఫరెన్స్ సమీక్షలో ఆమె మాట్లాడుతూ వాగులు, తమ్మిలేరు, బుడమేరు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు వాటిని దాటకుండా బారికేడ్లు,హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి అని లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలి అని.
పట్టణాలు,గ్రామాల్లో డ్రైనేజీల నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకం లేకుండా చూడాలి అని చెట్లు కూలితే రవాణాను,విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతింటే విద్యుత్ సరఫరాను యుద్ధప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలి అని మండల, డివిజన్ కేంద్రాలలో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి,
ప్రజల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాలి అని వరద పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు అధికారులు స్థానికంగా ఉంటూ ప్రాణ,ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ డా. ఎం.జె.అభిషేక్ గౌడ,సబ్ కలెక్టర్ బి.వినూత్న,ఆర్డీఓలు, తహసీల్దార్లు పాల్గొన్నారు.