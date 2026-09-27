Eluru: ఉధృతి: మునిగిన వంతెన - 15 గ్రామాల బంద్!
Eluru: గోదావరి వరదలకు ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడులో మునిగిన ఎద్దువాగు వంతెన. 15 గిరిజన గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో తాత్కాలిక బోటు సౌకర్యం ఏర్పాటు.
Eluru: గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదలతో గోదావరి ఉధృతి పెరిగింది. భద్రాచలం వద్ద ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు నీటిమట్టం 39.20 అడుగులకు చేరింది.
దీని ప్రభావంతో ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలంలోని బొలపల్లి–ఎడవల్లి గ్రామాల మధ్య ఉన్న ఎద్దువాగులో వరద నీరు చేరి వాగు పొంగిపొర్లింది. దీంతో ఎద్దువాగు వంతెన నీటమునిగింది. ఫలితంగా ఎడవల్లి, కట్కూరు, కోయిదా, కాకిసునూరు, పేరంటాలపల్లి, పూసుగొంది తదితర 15 గిరిజన గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
ఈ గ్రామాల ప్రజలు నిత్యావసర సరుకుల కోసం వేలేరుపాడు మండల కేంద్రానికి వస్తుంటారు. రహదారి నీటమునగడంతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా స్థానిక రెవెన్యూ, పోలీస్ అధికారులు తాత్కాలిక బోటు సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
గోదావరి వరద ఉధృతి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి చేరువవుతున్న నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. వరద నీరు ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో రాకపోకలు సాగించకుండా, అధికారుల సూచనలు పాటించాలని కోరారు.